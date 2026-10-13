Diputados aprueban Ley Federal de Derechos con aumentos en visas y servicios sanitarios

Diputados aprueban Ley Federal de Derechos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos, una iniciativa que contempla aumentos en cuotas para visitantes extranjeros y diversos servicios sanitarios.

La discusión continuó en lo particular, luego de que el dictamen obtuvo 27 votos a favor y 10 en contra.

Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron los incrementos previstos, mientras que Morena defendió la propuesta al señalar que los cobros deben corresponder a los servicios utilizados.

Oposición cuestiona aumentos en visas y servicios sanitarios

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, señaló que las cuotas para visitantes extranjeros tendrán incrementos.

Entre los cambios mencionados, indicó que el cobro para un visitante extranjero pasaría de 983 a mil 334.80 pesos, mientras que algunas visas que actualmente cuestan 990 o 648 pesos se homologarían en mil 639.80 pesos.

Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez, criticó los aumentos en las tarifas de servicios sanitarios y señaló que algunos serían de entre 100 y mil por ciento.

Como ejemplo, mencionó la licencia sanitaria para servicios de transfusión, cuyo costo, de acuerdo con su intervención, pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos.

Morena defiende cobros proporcionales

El diputado de Morena, Luis Humberto Fernández Fuentes, rechazó que la iniciativa represente voracidad recaudatoria y defendió que los pagos se establezcan en proporción al beneficio obtenido.

“Esta no es voracidad recaudatoria, es responsabilidad y es justicia social y justicia fiscal”. Luis Humberto Fernández Fuentes, diputado de Morena.

La propuesta también contempla incentivos en telecomunicaciones y espectro radioeléctrico.

Los operadores podrían obtener descuentos si despliegan infraestructura y amplían la cobertura en zonas geográficas desatendidas.

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