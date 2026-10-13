Adultos mayores esperan nuevo registro a la Pensión Bienestar 2026; ¿qué se sabe hasta el momento?

Bienestar pide atender canales oficiales. Foto: Cuartoscuro

Millones de adultos mayores continúan a la espera de que la Secretaría de Bienestar anuncie las fechas del próximo registro para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores durante octubre de 2026.

Aunque en días recientes circularon supuestos calendarios de inscripción en redes sociales y algunos sitios de internet, la propia dependencia aclaró que las fechas oficiales aún no han sido publicadas, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta únicamente a sus canales institucionales.

Bienestar pide no creer en fechas no oficiales

La Secretaría de Bienestar reiteró que toda la información relacionada con pagos, registros, convocatorias y trámites de los programas sociales se difunde exclusivamente a través de sus canales oficiales.

Por ello, pidió a la población no dejarse engañar por publicaciones que anuncian fechas de incorporación sin respaldo de la dependencia.

Mientras tanto, el próximo periodo de registro sigue pendiente de anunciarse.

¿Quiénes podrán registrarse?

La Pensión Bienestar está dirigida a personas que ya cumplieron 65 años o más y que aún no forman parte del programa.

Una vez que se abra el registro, los adultos mayores que cumplan con el requisito de edad podrán iniciar su proceso de incorporación.

¿Quiénes pasan automáticamente a la pensión?

Existen beneficiarios de otros programas prioritarios federales que no tendrán que realizar un nuevo trámite para incorporarse a la pensión de adultos mayores.

Entre ellos se encuentran:

Beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que alcancen la edad requerida.

que alcancen la edad requerida. Personas incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que transiten al esquema correspondiente para adultos mayores.

Sin embargo, quienes reciben la Pensión Hombres Bienestar de la Ciudad de México, destinada a personas de 60 a 64 años, no pasan automáticamente al programa federal para adultos mayores.

En esos casos será necesario realizar el registro cuando la Secretaría de Bienestar abra la convocatoria correspondiente.

¿Cómo se realiza el registro?

Cuando la Secretaría de Bienestar publique las fechas oficiales, los interesados deberán acudir a los módulos establecidos por la dependencia.

Generalmente se solicita:

Identificación oficial vigente .

. CURP .

. Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Número telefónico de contacto.

Los detalles definitivos, así como los módulos y calendario, se informan en cada convocatoria.

¿Cuánto recibe un beneficiario en 2026?

Actualmente, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega un apoyo de 6 mil 200 pesos bimestrales a cada beneficiario.

El recurso se deposita directamente a través del Banco del Bienestar y puede retirarse mediante tarjeta o utilizarse para realizar pagos en establecimientos que acepten este medio.

¿Qué deben hacer los adultos mayores mientras se publica la convocatoria?

Por ahora, la recomendación de las autoridades es esperar el anuncio oficial y consultar únicamente los canales de la Secretaría de Bienestar.

Hasta este momento, no existe una fecha confirmada para el próximo periodo de registro de octubre de 2026, aunque se espera que la dependencia dé a conocer la información en los próximos días.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.