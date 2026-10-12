Avanza dictamen en el Senado para restringir celulares y dispositivos inteligentes en las aulas

Avanza plan para restringir uso de celulares en clases. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República dio un primer paso para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos inteligentes en las escuelas. Comisiones unidas aprobaron por unanimidad un dictamen que modifica la Ley General de Educación para establecer restricciones según el nivel educativo.

La propuesta modifica el artículo 84 para limitar el uso de dispositivos durante la jornada escolar, con excepciones para actividades educativas, emergencias y necesidades específicas de los estudiantes.

¿En qué niveles educativos se restringirían los celulares?

En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, el dictamen plantea restringir el uso de teléfonos celulares y dispositivos inteligentes durante toda la jornada escolar.

Los dispositivos podrán utilizarse para fines educativos previamente programados por el docente, así como en casos de emergencia, discapacidad, accesibilidad, inclusión y necesidades de salud.

El senador de Morena, Aníbal Ostoa Ortega, señaló que la presencia de celulares puede afectar la atención en clase. También citó una consulta nacional en los consejos técnicos en la que más de 565 mil figuras educativas compartieron sus experiencias sobre las dificultades de concentración.

“En la consulta nacional realizada en agosto en los consejos técnicos escolares, más de 565 mil figuras educativas nos contaron lo que viven todos los días: casi 8 de cada 10 observan dificultades de atención”. Aníbal Ostoa Ortega, senador de Morena

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía Gutiérrez, sostuvo que los docentes deben competir con las distracciones de los teléfonos para mantener la atención de sus alumnos.

¿Qué pasaría en preparatoria y universidad?

En educación media superior, se limitará el uso no pedagógico de celulares y dispositivos inteligentes durante la jornada escolar. La aplicación de las medidas deberá acordarse con la comunidad educativa.

Los planteles podrán establecer mecanismos para resguardar los equipos y permitir su uso en momentos y espacios específicos, como los recesos.

Para la educación superior, se promoverá el uso responsable y seguro de estos dispositivos, con respeto a la autonomía universitaria y las reglas de cada institución.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró que retirar los teléfonos del salón puede ayudar a ordenar las clases.

“El poder retirar el teléfono del salón creo que es una medida acertada, y puede ayudar muchísimo a ordenar el salón de clases, que es algo completamente necesario”. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano.

¿Qué otros cambios contempla el dictamen?

La propuesta también reforma el artículo 30 para incorporar la alfabetización digital, mediática e informacional en los planes y programas de estudio.

Además, los cambios a los artículos 85 y 115 establecen que las autoridades educativas deberán promover el bienestar digital en las comunidades escolares.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva del Senado para su discusión en el Pleno.

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