“La Venganza del Charro Negro”, las leyendas regresan a la alfombra roja: Benny Emmanuel, Erick Elías y más

Así se vivió la alfombra roja de “La Venganza del Charro Negro” | Foto: Uno TV

“La Venganza del Charro Negro” es la octava entrega de la saga de “Las Leyendas” y reúne a su elenco de voces, incluyendo a Benny Emmanuel, Erick Elías, Emilio Treviño y Lalo España, quienes pasearon por la alfombra roja en la Ciudad de México.

Los cuatro actores convivieron por varios minutos con decenas de fans que se vistieron de los personajes de la película, como Leo San Juan y Teodora; cabe destacar que la película dirigida por Marvick Núñez llegará a las salas mexicanas el próximo 22 de octubre.

Las estrellas de “La Venganza del Charo Negro” desfilan por la alfombra roja

Benny Emmanuel tomó el personaje de Leo San Juan hace 12 años en “La Leyenda de las Momias de Guanajuato“, por lo que el actor creció junto a su personaje. “Me cae muy bien Leo, me gusta haberlo interpretado durante más de 10 años“, dijo.

“Voy creciendo con el personaje, lo voy entendiendo cada vez mejor. Leo San Juan es un chico que va creciendo y viendo la vida de otro modo”. Benny Emmanuel

Erick Elías interpreta al villano principal en “La Venganza del Charro Negro“, y destacó a los fans de la saga de “Las Leyendas“, quienes comenzaron viendo las películas en 2007 y, durante casi 20 años siguen apoyando a las cintas animadas mexicanas.

“Creo que hay un mundo increíble de fans, que empezaron desde niños y siguen aquí después de tantos años. Estoy muy emocionado”. Erick Elías

Lalo España es uno de los pocos actores que se han mantenido en prácticamente todas las películas de la franquicia y fue uno de los más solicitados en la alfombra roja de la película por parte de los fans, quienes no dejaron de pedirle su impresión del alebrije Evaristo.

“Muy feliz, de verdad que le tienen muchísimo cariño a la saga de ‘Las Leyendas‘, eso es maravilloso. Se vienen disfrazados de los personajes, nos hacen regalitos. El otro día me regalaron un separador de libros con la figura de Evaristo. Son cosas que uno se lleva en el corazón“, dijo.

Emilio Treviño también repite su papel de Nando San Juan en “La Venganza del Charro Negro” , aunque el actor de doblaje mexicano también ha estado involucrado en proyectos como “La Odisea“, una gran candidata a los próximos Premios Oscar.

“Cuando acepto hacer algún proyecto, nunca me fijo en si va a estar nominada al Oscar o no. Yo he tenido la fortuna de que varias de las pelis que he hecho estén nominadas al Oscar y han ganado, pero nunca se puede predecir eso“, señaló.

Los fans de “Las Leyendas” se hacen sentir en la Ciudad de México

Aunque la alfombra roja de “La Venganza del Charro Negro” estaba pactada para comenzar a las 11:00 horas (tiempo del Centro de México), los fans de la saga abarrotaron el lugar desde las 08:00 horas.

Los aficionados que crecieron con la saga de “Las Leyendas” se disfrazaron de sus personajes favoritos, incluyendo al Charro Negro, Teodora, Xóchitl y las calaveritas conocidas como Finado y Moribunda.

Las figuras de Finado y Moribunda también tuvieron su oportunidad de posar frente a las cámaras, en un momento emotivo considerando que estos personajes comenzaron con la saga hace 19 años.

Cabe destacar que la mayoría de fans que asistieron a la alfombra roja fueron jóvenes adultos de casi 20 años que crecieron con las películas de Leo San Juan y pocos niños se hicieron presentes en el evento.

¿De qué se trata “La Venganza del Charro Negro”?

Después de varios años, el Charro Negro regresa con un nuevo propósito: vengarse de Leo San Juan (Benny Emmanuel) y cobrar una deuda que ha quedado pendiente.

Para lograrlo, liberará a algunas de las criaturas y leyendas sobrenaturales que Leo ha enfrentado a lo largo de sus aventuras, obligándolo a reencontrarse con sus antiguos enemigos.

Pero esta vez, el Charro Negro tiene un objetivo mucho más personal: su hermano, Nando (Emilio Treviño). Mientras las leyendas se desatan y el peligro crece, Leo deberá proteger a su hermano y reunir nuevamente a sus amigos para descubrir el verdadero plan del Charro Negro.

En una aventura que llevará al grupo al límite, Leo tendrá que enfrentarse una vez más a las criaturas de su pasado y descubrir que, para derrotar al Charro Negro, no solo tendrá que demostrar su valentía, sino luchar por aquello que más quiere.

¿Cuándo se estrena en México?

“La Leyenda del Charro Negro” llegará a los cines mexicanos el próximo 22 de octubre, bajo la dirección de Marvick Núñez, quien ya había participado en “La Leyenda de los Chaneques“.

Annie Rojas, Mayté Cordeiro, José Luis Orozco y Andrés Couturier completan el elenco estelar de la octava película de esta saga animada.

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