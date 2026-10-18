México llevará 62 atletas a Dakar 2026 sin apoyo de CONADE; el COM cubrirá 13.8 millones de pesos

Listos los representantes paea Dakar 2026. Foto: COM

México llevará a 62 atletas a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se realizarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. El Comité Olímpico Mexicano (COM) y sus patrocinadores cubrirán los 13 millones 800 mil pesos que costará la participación nacional, luego de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) informara que no habría recursos para enviar a la delegación.

María José Alcalá, presidenta del COM, explicó que el presupuesto inicial era de 16 millones de pesos, pero tuvieron que reducir los gastos para concretar el viaje de los deportistas.

“Estaba un presupuesto de 16 millones de pesos, tuvimos que recortar a la delegación y estamos exactamente pagando 13 millones 800 mil pesos”, señaló.

La cantidad contempla boletos de avión, hospedaje, alimentación, uniformes de competencia y transporte local. Alcalá destacó que conseguir el financiamiento permitió que los jóvenes deportistas representen a México en la justa internacional.

NO ME QUERÍA ILUSIONAR, PERO…🥹🇲🇽



Se llevó a cabo la presentación de los atletas que conformarán a la delegación mexicana que nos representará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.🫡



Todo el país estará con ustedes.🫂#victorymeoct26 pic.twitter.com/rlkxhY7k3a — VictoryMe.mx (@Victorymediamx) October 17, 2026

Iniciativa privada aportará el 70% del presupuesto

La presidenta del COM detalló que los patrocinadores cubrirán la mayor parte de los gastos, mientras que el organismo olímpico aportará el resto.

“El 70% le está poniendo la iniciativa privada y nosotros como parte de Comité Olímpico, estamos poniendo un 30% que para nosotros es duro”, explicó.

Alcalá señaló que la alternativa era reducir todavía más los gastos o no llevar a la delegación mexicana a Dakar. También agradeció a los trabajadores del Comité por el esfuerzo realizado para reunir los recursos.

“A nosotros nos informaron que no estaban autorizados los recursos en el momento que se requerían y pues bueno, a seguirle adelante”, agregó.

Los ajustes también afectaron al personal que acompañaría a los atletas. Para disminuir los costos, se redujo el número de integrantes del equipo, incluidos entrenadores, médicos y otros especialistas del cuerpo técnico.

Ariadna Chávez y Daniel Saborio serán los abanderados de México

La judoca Ariadna Chávez y el nadador Daniel Saborio serán los encargados de portar la bandera mexicana durante la justa juvenil.

Chávez expresó su emoción por recibir esta distinción y representar al país en una competencia internacional.

“Es un orgullo llevar la bandera. Cuando supe que sería la abanderada quería llorar. Estoy muy orgullosa de lo que he logrado”, afirmó.

La deportista también agradeció a su entrenadora y a la presidenta del COM por la oportunidad de encabezar a la delegación.

Por su parte, Saborio, quien participó en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, competirá en las pruebas de natación de 200, 400 y 800 metros libres.

El nadador reconoció que la responsabilidad representa una motivación adicional para continuar con su preparación.

“Sí es un poquito de carga, pero también es algo que me motiva a dar más, entrenar y mejorar cada día”, comentó.

México competirá en 19 disciplinas en Dakar 2026

Los 62 deportistas mexicanos participarán en 19 de las 25 disciplinas contempladas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los atletas tienen entre 14 y 17 años.

Durante la presentación de la delegación, los jóvenes recibieron el kit de uniformes conocido como la piel de México, integrado por 35 piezas que utilizarán durante la competencia.

Alcalá destacó las expectativas que existen en disciplinas como taekwondo, tiro con arco, lucha, natación, atletismo, béisbol, basquetbol, judo y gimnasia.

La presidenta del COM también reconoció el trabajo de preparación realizado por los deportistas y el respaldo de sus estados para que lleguen en condiciones de competir.

Dakar 2026 será la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud y la primera que se celebrará en África. La competencia reunirá a jóvenes atletas de distintas partes del mundo del 31 de octubre al 13 de noviembre.

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