Sheinbaum entrega rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar en Ciudad del Carmen

Sheinbaum entrega hospital renovado del IMSS Bienestar. Foto: Uno TV

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó este domingo 18 de octubre la rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar”, en Ciudad del Carmen, Campeche, cuya capacidad hospitalaria aumentó de 62 a 94 camas.

Durante el acto, la mandataria destacó que las obras permitirán ampliar los servicios médicos y mejorar la atención a la población. También anunció la conformación de un equipo de jóvenes especialistas mexicanos egresados de universidades públicas para impulsar la modernización del sistema de salud, con énfasis en la digitalización y automatización del suministro de medicamentos e insumos.

“Este hospital es una muestra de que vamos mejorando y vamos por el camino correcto. La manera de gobernar es distinta, ayer lo dije: caminando, escuchando y transformando, resolviéndole para el bien de la gente”, afirmó.

Hospital del IMSS Bienestar amplía su capacidad de atención

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que la rehabilitación del hospital incluyó la ampliación de su capacidad y la incorporación de nuevos servicios y equipamiento médico.

Entre los principales cambios se encuentran:

Más camas hospitalarias: la capacidad pasó de 62 a 94 camas.

la capacidad pasó de 62 a 94 camas. Mayor atención especializada: se duplicó la capacidad de las áreas de Pediatría, Urgencias y Terapia Intensiva.

se duplicó la capacidad de las áreas de Pediatría, Urgencias y Terapia Intensiva. Primera área de Urgencias Pediátricas: se creó un espacio específico para atender emergencias médicas infantiles.

se creó un espacio específico para atender emergencias médicas infantiles. Farmacia a pie de calle: se incorporó este servicio para facilitar el acceso a los medicamentos.

se incorporó este servicio para facilitar el acceso a los medicamentos. Nuevo tomógrafo digital: se instaló un equipo de 128 cortes, descrito por el IMSS Bienestar como el más avanzado del estado.

se instaló un equipo de 128 cortes, descrito por el IMSS Bienestar como el más avanzado del estado. Nuevas especialidades: se amplió la oferta pública de servicios con cardiología, nefrología, neurología y neuropediatría, entre otras.

Las mejoras buscan fortalecer la atención hospitalaria en Ciudad del Carmen y ampliar la disponibilidad de servicios médicos especializados para la población.

Sheinbaum entrega hospital renovado del IMSS Bienestar. Foto: Uno TV

Sheinbaum anuncia digitalización del suministro de medicamentos

Como parte de la modernización del sistema de salud, la presidenta anunció que se digitalizarán los procesos de almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos médicos, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y mejorar el abastecimiento en las unidades hospitalarias.

Para ello, explicó que convocará a jóvenes especialistas mexicanos para integrar un equipo encargado de desarrollar soluciones tecnológicas y automatizar los procesos logísticos.

“Voy a tomar a los jóvenes, a los especialistas mexicanos y voy a hacer un equipo y les voy a decir: quiero los almacenes de primera, que todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar; que si piden una medicina, en la tarde llegue. Así como uno compra digital, si uno pide zapatos desde China y le llegan al otro día, ¿cómo nosotros no podemos hacer que los guantes lleguen del almacén al hospital?”, agregó.

La propuesta busca que las solicitudes de medicamentos y materiales médicos se atiendan con mayor rapidez, mediante un sistema que permita conocer la disponibilidad de productos y agilizar su traslado desde los almacenes hasta los hospitales.

Sheinbaum entrega hospital renovado del IMSS Bienestar. Foto: Uno TV

Presidenta supervisa hospitales del IMSS Bienestar en cinco estados

Sheinbaum informó que, como parte de una nueva gira nacional para supervisar y modernizar centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar, ya visitó Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Explicó que estos recorridos permiten conocer directamente las necesidades de cada unidad médica mediante reuniones con directores, personal de salud y usuarios, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y dar seguimiento a las condiciones de atención.

La gira forma parte de las acciones del Gobierno federal para revisar el funcionamiento de los servicios médicos y avanzar en su modernización.

Layda Sansores destaca rehabilitación del hospital en Campeche

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, destacó la decisión de la presidenta de instruir la remodelación integral del Hospital General del IMSS Bienestar en Ciudad del Carmen.

La mandataria estatal señaló que el inmueble había sido abandonado por gobiernos anteriores y consideró que su rehabilitación representa justicia para los habitantes de Ciudad del Carmen.

¡La salud de nuestro pueblo es primero!



Hoy, junto a nuestra querida PresidentA @Claudiashein, reafirmamos nuestro compromiso de transformar la atención médica en Campeche con la rehabilitación del Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad del Carmen.



Porque las familias… pic.twitter.com/ZmEAKcG9Io — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 18, 2026

Con la entrega de las obras, el hospital amplía su capacidad de hospitalización, fortalece áreas de atención prioritaria e incorpora equipamiento y especialidades para responder a las necesidades médicas de la población.

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