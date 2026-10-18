Marcha Zombie 2026 en CDMX: los “muertos vivientes” toman las calles

La marcha zombie en CDMX. Foto: Uno TV

La Marcha Zombie 2026 toma una vez más la Ciudad de México (CDMX) este domingo 18 de octubre. En su edición número 19, la horda de muertos vivientes sale a las calles con una causa que va más allá de los disfraces y el maquillaje, la recolección de alimentos para ayudar a quienes más lo necesitan.

Desde las 10:00 de la mañana, distintos personajes comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde se preparan para caminar rumbo al Zócalo capitalino mientras disfrutan de distintas actividades antes de que arranque la marcha.

Entre caracterizaciones, maquillaje y una variedad de criaturas que parecen salidas de una película de terror, la Marcha Zombie se suma a los eventos que dan vida a la spooky season en la capital.

En Unotv.com te contamos qué ocurre durante esta monstruosa jornada, cuál es la ruta y qué contingentes participan.

¿Cuál es la ruta de la Marcha Zombie?

Foto: Uno TV

En punto de las 16:00 horas, la horda, liderada por Chumoy, fundador, “zombie master” y principal organizador de la marcha, comenzará su camino hacia el corazón del Centro Histórico de la CDMX, la Plaza de la Constitución.

La ruta de los muertos vivientes es la siguiente:

Avenida de la República, Monumento a la Revolución (punto de partida)

Cruce de Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo

Zócalo

Uno de los aspectos a considerar es que varios contingentes conforman la marcha zombie, cada uno con una temática distinta, así como sus propias reglas. Sin embargo, la base de todos es el respeto, tolerancia, un ambiente familiar, recaudar víveres y, lo más importante, divertirse.

Foto: Uno TV

Algunos de los contingentes son:

Corporación Umbrella México , inspirado en “Resident Evil”. Convoca a fans de la saga, especialmente quienes hacen cosplay de soldados tácticos, personal de Umbrella y zombies.

, inspirado en “Resident Evil”. Convoca a fans de la saga, especialmente quienes hacen cosplay de soldados tácticos, personal de Umbrella y zombies. Polvo de Hadas Marchita, hadas, hongos, árboles y criaturas del bosque. La propuesta combina fantasía, naturaleza y una estética oscura.

hadas, hongos, árboles y criaturas del bosque. La propuesta combina fantasía, naturaleza y una estética oscura. Zombies de Película , personajes de películas y animaciones, con libertad para elegir disfraces relacionados con zombies y otras figuras del cine.

, personajes de películas y animaciones, con libertad para elegir disfraces relacionados con zombies y otras figuras del cine. Artistas Famosos LGBTQ y más , un contingente abierto e incluyente.

, un contingente abierto e incluyente. Militares Zombie , un pelotón de muertos vivientes con uniformes militares.

, un pelotón de muertos vivientes con uniformes militares. Skibidi Toilet , inspirado en el fenómeno animado de internet. La propuesta representa una batalla entre cámaras, bocinas, televisores y sanitarios.

, inspirado en el fenómeno animado de internet. La propuesta representa una batalla entre cámaras, bocinas, televisores y sanitarios. La Pandilla Z , una propuesta de temática zombie que recibe a familias y participantes de distintas edades y con varios años de trayectoria.

, una propuesta de temática zombie que recibe a familias y participantes de distintas edades y con varios años de trayectoria. La Última Función , inspirado en el circo y el terror. Invita a caracterizarse como payasos, mimos, arlequines y otros personajes circenses.

, inspirado en el circo y el terror. Invita a caracterizarse como payasos, mimos, arlequines y otros personajes circenses. Horda Morada de BTS ARMY, combina el universo zombi con BTS y el K-pop. Sus integrantes pueden llevar disfraces de zombies, supervivientes u otros monstruos, acompañados de elementos que los identifiquen como ARMY, como el color morado y sus accesorios.

combina el universo zombi con BTS y el K-pop. Sus integrantes pueden llevar disfraces de zombies, supervivientes u otros monstruos, acompañados de elementos que los identifiquen como ARMY, como el color morado y sus accesorios. Zombies Bailarines , reúne distintos estilos de baile: ballet, danza árabe, samba, rumba, hawaiano, carnaval brasileño y más. Sus integrantes planean recorrer la marcha bailando, incluida la coreografía de “Thriller”.

, reúne distintos estilos de baile: ballet, danza árabe, samba, rumba, hawaiano, carnaval brasileño y más. Sus integrantes planean recorrer la marcha bailando, incluida la coreografía de “Thriller”. Zombie Clan Mictlantecuhtli , inspirado en la cultura mexica y en Mictlantecuhtli, deidad relacionada con la muerte. Invita a participar con atuendos aztecas.

, inspirado en la cultura mexica y en Mictlantecuhtli, deidad relacionada con la muerte. Invita a participar con atuendos aztecas. Multimonstruos de Folklore Mexicano , busca reunir representaciones de tradiciones y danzas de distintos estados de México, con personajes como charros, chinelos y danzantes tradicionales.

, busca reunir representaciones de tradiciones y danzas de distintos estados de México, con personajes como charros, chinelos y danzantes tradicionales. Dead by Daylight Cosplay México, inspirado en el videojuego de terror “Dead by Daylight”. La temática incluye asesinos y supervivientes, entre personajes originales del juego y personajes con licencia.

inspirado en el videojuego de terror “Dead by Daylight”. La temática incluye asesinos y supervivientes, entre personajes originales del juego y personajes con licencia. Zombies Navideños, mezcla la estética zombie con personajes navideños y criaturas fantásticas, como elfos, faunos y duendes.

Cabe mencionar que los zombies que no formen parte de algún contingente, pueden participar en la marcha al caminar al final de la misma.

Una vez que la horda llegue hasta el Zócalo de CDMX, está previsto que se tome una foto conmemorativa del evento.

Bajo la temática Zombie Walk vs Halloween, la 19 edición de la Marcha Zombie CDMX es uno de los eventos que, año con año, ha destacado durante la temporada de Día de Muertos en la capital.

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