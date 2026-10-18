Traición a la patria: delito por el que César Jáuregui podría recibir hasta 40 años de cárcel

Foto: Cuartoscuro / Pexels.

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó el sábado 17 de octubre una orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, sancionado con penas de cinco a 40 años de prisión y una multa de hasta 50 mil pesos, de acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal.

Traición a la patria: delito que se castiga con hasta 40 años de prisión

El artículo 123 del Código Penal Federal establece una pena de cinco a 40 años de prisión y una multa de hasta 50 mil pesos para los mexicanos que cometan traición a la patria en alguna de las modalidades previstas en la legislación.

Entre las conductas que contempla el artículo se encuentran los actos dirigidos contra la independencia, soberanía o integridad de México para someter al país a un gobierno, grupo o persona extranjera, así como la participación en hostilidades contra la nación bajo las órdenes de un Estado extranjero o la cooperación con éste en acciones que puedan perjudicar a México.

El artículo también contempla otras conductas que pueden configurar este delito:

Formar parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros cuyo objetivo sea atentar contra la independencia, soberanía, libertad o integridad territorial de México, o invadir el país

Destruir o retirar deliberadamente señales que marcan los límites del territorio nacional, cuando ello provoque un conflicto para la República o el país se encuentre en guerra

Reclutar personas para hacer la guerra a México con ayuda o protección de un gobierno extranjero

Mantener comunicación o entendimiento con personas, grupos o gobiernos extranjeros para facilitar una posible invasión o alterar la paz interior

Proporcionar sin autorización documentos, instrucciones o datos sobre instalaciones o posibles actividades militares a personas o gobiernos extranjeros

Ocultar o auxiliar a alguien que cometa actos de espionaje, con conocimiento de esa actividad

Facilitar elementos humanos o materiales para una invasión extranjera, permitir el acceso a instalaciones militares o entregar unidades de combate y suministros

Solicitar la intervención de un Estado extranjero, promover que haga la guerra a México o invitar a personas de otro país a tomar las armas contra el territorio nacional

Intentar enajenar o gravar el territorio mexicano, o contribuir a su desmembración.

Recibir beneficios o aceptar promesas de obtenerlos para realizar alguna de las conductas señaladas en el artículo

Aceptar cargos o comisiones de un invasor y realizar acciones destinadas a fortalecer al gobierno invasor y debilitar al nacional

Cometer sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración cuando se haya declarado la guerra o se hayan roto las hostilidades

La legislación también establece una pena de uno a nueve años de prisión y una multa de hasta 10 mil pesos para el supuesto específico de nacionales que sirvan como tropa, conforme a las condiciones señaladas en el propio artículo.

Además, el artículo 123 contempla el caso de quien prive ilegalmente de la libertad a una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con ese propósito.

¿Por qué la FGR acusa al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, de traición a la patria?

La investigación contra César Jáuregui está relacionada con un operativo realizado en abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde las autoridades estatales, en coordinación con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), intervinieron en un inmueble en el que posteriormente la FGR aseguró y desmanteló un laboratorio clandestino de drogas.

Ayer, la fiscal general Ernestina Godoy informó que un juez federal concedió la orden de aprehensión contra el exfuncionario después de trabajos de gabinete y de campo que comprendieron más de 100 actos de investigación. La Fiscalía sostiene que Jáuregui habría ordenado y coordinado el operativo.

Godoy explicó que la investigación determinó que el exfiscal habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio mexicano y participaran en actividades que, según la FGR, correspondían exclusivamente a las autoridades federales.

La funcionaria señaló que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen límites a las entidades federativas para asumir facultades reservadas a la Federación y transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.

La FGR expuso los siguientes elementos como parte de su investigación:

Participación de personas extranjeras: según Godoy, la carpeta de investigación establece que su intervención en el operativo no tenía justificación y que tampoco existía una justificación para la cadena de mando que permitió su participación

Accidente después del operativo: al descender de la sierra donde se realizó la acción, ocurrió un accidente vehicular en el que murieron dos servidores públicos mexicanos de la Fiscalía de Chihuahua y dos personas de nacionalidad estadounidense

Presencia en instalaciones estatales: la fiscal general indicó que las dos personas extranjeras habían acudido en varias ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación

Falta de atribuciones: la FGR sostiene que la Fiscalía estatal y su policía realizaron el operativo sin facultades para ejecutar acciones reservadas a la Federación y sin haber abierto previamente una carpeta de investigación

Planeación del operativo: Godoy señaló que el propio Jáuregui había declarado ante medios de comunicación que la operación fue resultado de meses de planeación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas

Presunta omisión de información: la titular de la FGR afirmó que el exfiscal debía informar a las autoridades federales sobre los hechos, pero no lo hizo antes del operativo. Según su exposición, avisó a las fuerzas federales después de que se realizó la acción y había informado a personas extranjeras

La fiscal general calificó estos hechos como un posible ataque al pacto federal y a la división de poderes, al considerar que la intervención de personas extranjeras sin autorización atentaría contra la soberanía y la integridad de la nación.

Godoy también informó que, durante la mañana del 17 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ejecutó otra orden de aprehensión contra el exfuncionario por diversos delitos del fuero local. Esa orden es distinta de la cumplimentada por la FGR por la presunta comisión de traición a la patria.

La investigación federal busca esclarecer las circunstancias del operativo y determinar las responsabilidades correspondientes. Los señalamientos de la FGR forman parte de una investigación penal y no constituyen, por sí mismos, una sentencia condenatoria.

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