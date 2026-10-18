Trump acusa a Zelensky de “no querer poner fin” a la guerra en Ucrania

Trump acusa a Zelensky de no querer terminar la guerra. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump acusó en redes sociales al mandatario Volodymyr Zelensky de no querer terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, a pesar de las muertes y pérdidas que ha sufrido su país.

Pero igualmente, cuestionó los ataques que han hecho las fuerzas armadas ucranianas contra refinerías rusas, asegurando que este tipo de acciones solamente afectan los mercados internacionales de combustibles.

Trump acusa que Zelensky no quiere terminar la guerra

En una publicación en Truth Social, Donald Trump acusó que Zelensky no quiere poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, asegurando que el mandatario ucraniano pudo haber obtenido mejores condiciones en negociaciones anteriores.

Además, defendió su decisión de evitar medidas que puedan alejar a Rusia de las negociaciones de paz y dijo que existen avances en las pláticas, incluidas las relacionadas con la liberación de rehenes.

“Con todo el dinero que Europa le está dando, y que el corrupto Joe Biden le dio en el pasado, no quiere poner fin a esta guerra, y probablemente nunca lo quiso”, escribió.

El presidente estadounidense también afirmó que Ucrania atraviesa una situación crítica debido a los efectos del enfrentamiento con Rusia.

“Podría haber conseguido un mejor trato hace dos años que ahora”, agregó.

Igualmente, describió el impacto de la guerra sobre el territorio y la población ucraniana, indicando que está en ruinas, que ha perdido gran parte de su territorio, además de que su población masculina es escasa.

Donald Trump reiteró que busca terminar el conflicto.

“¡QUIERO QUE TERMINE ESTA GUERRA!”, indicó.

Trump defiende su decisión sobre Rusia

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos explicó que busca evitar decisiones que perjudiquen las negociaciones con Moscú.

“Estoy negociando la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, imprudentemente, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones”, escribió.

Ataques contra refinerías rusas preocupan a Trump

Trump también criticó los ataques ucranianos contra refinerías de diésel en Rusia, al considerar que afectan el suministro y los precios internacionales de los combustibles.

“Estos ataques están perjudicando gravemente los mercados mundiales de diésel, incluidos los de Estados Unidos”, sostuvo.

Agregó que agricultores, ganaderos y empresas están sufriendo las consecuencias económicas, mientras Rusia continúa enviando diésel a bajo precio a los mercados internacionales.

Las declaraciones del mandatario estadounidense ocurren en medio de esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

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