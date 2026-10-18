¡Atención! Huracán Trudy y frente frío 2 provocarán cuatro días de lluvias intensas en México

Lluvias. Foto: Cuartoscuro.

El huracán Trudy y el frente frío número 2 provocarán lluvias de distintas intensidades durante los siguientes cuatro días en México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Trudy, actualmente huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, provocará lluvias puntuales intensas en zonas de Colima y Michoacán, mientras que el frente frío 2 generará lluvias torrenciales en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Además, la masa de aire polar asociada al frente frío número 2 originará un evento de Norte intenso, con rachas de 110 a 120 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

El pronóstico del SMN contempla precipitaciones de distintas intensidades durante los siguientes cuatro días, del domingo 18 al miércoles 21 de octubre, con acumulados que pueden superar los 250 milímetros en algunas regiones.

Pronóstico de lluvias por Trudy y frente frío 2

Domingo 18 de octubre: lluvias torrenciales y puntuales extraordinarias

Para este domingo, el huracán Trudy y el frente frío número 2 favorecerán lluvias de diferentes intensidades en varias entidades del país.

El pronóstico señala:

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias , mayores a 250 mm, en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco y noreste de Oaxaca

, mayores a 250 mm, en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco y noreste de Oaxaca Lluvias intensas con puntuales torrenciales , de 150 a 250 mm, en el noroeste de Chiapas

, de 150 a 250 mm, en el noroeste de Chiapas Lluvias muy fuertes con puntuales intensas , de 75 a 150 mm, en la costa y sur de Jalisco

, de 75 a 150 mm, en la costa y sur de Jalisco Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes , de 50 a 75 mm, en el sur de Nayarit, Colima y sur de Michoacán

, de 50 a 75 mm, en el sur de Nayarit, Colima y sur de Michoacán Chubascos con lluvias puntuales fuertes , de 25 a 50 mm, en el suroeste de Guerrero, sureste de Puebla, sur de Querétaro, este de Hidalgo, este de San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

, de 25 a 50 mm, en el suroeste de Guerrero, sureste de Puebla, sur de Querétaro, este de Hidalgo, este de San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos

Lunes 19 de octubre: lluvias intensas en cuatro estados

Para el lunes 19 de octubre, el huracán Trudy y el frente frío número 2 mantendrán condiciones para lluvias en distintas regiones del país.

Se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 mm, en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y noroeste de Chiapas.

También se pronostican:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes , de 50 a 75 mm, en el norte de Yucatán y norte de Quintana Roo

, de 50 a 75 mm, en el norte de Yucatán y norte de Quintana Roo Chubascos con lluvias puntuales fuertes , de 25 a 50 mm, en el sur de Baja California Sur, oeste de Nayarit, oeste de Jalisco, este de Michoacán, sureste y suroeste de Guerrero, centro de Puebla, oeste y suroeste del Estado de México y suroeste de Campeche

, de 25 a 50 mm, en el sur de Baja California Sur, oeste de Nayarit, oeste de Jalisco, este de Michoacán, sureste y suroeste de Guerrero, centro de Puebla, oeste y suroeste del Estado de México y suroeste de Campeche Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en Baja California, Sonora, Colima, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos

Martes 20 de octubre: lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas

Para el martes 20 de octubre, el huracán Trudy y el frente frío número 2 continuarán generando precipitaciones en diferentes puntos del territorio nacional.

El SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el centro y sur de Veracruz, oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y norte de Chiapas.

Asimismo, habrá:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes , de 25 a 50 mm, en el sur de Chihuahua, oeste de Durango, sur de Jalisco, Colima, centro de Michoacán, sureste de Guerrero, norte y sureste de Puebla, suroeste de Campeche, noreste de Yucatán y sur de Quintana Roo

, de 25 a 50 mm, en el sur de Chihuahua, oeste de Durango, sur de Jalisco, Colima, centro de Michoacán, sureste de Guerrero, norte y sureste de Puebla, suroeste de Campeche, noreste de Yucatán y sur de Quintana Roo Intervalos de chubascos , de 5 a 25 mm, en Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, suroeste del Estado de México, Ciudad de México y Morelos

, de 5 a 25 mm, en Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, suroeste del Estado de México, Ciudad de México y Morelos Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Baja California, Sonora, Aguascalientes y Querétaro

Miércoles 21 de octubre: lluvias fuertes en Oaxaca y chubascos en varios estados

Para el miércoles 21 de octubre, el huracán Trudy y el frente frío número 2 estarán asociados con precipitaciones en distintas entidades.

Se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el noroeste de Oaxaca.

También se esperan:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes , de 25 a 50 mm, en el noroeste de Baja California, sureste de San Luis Potosí, norte de Querétaro, noroeste de Hidalgo, sureste de Puebla, norte, centro y sur de Veracruz, oeste de Tabasco y norte de Chiapas

, de 25 a 50 mm, en el noroeste de Baja California, sureste de San Luis Potosí, norte de Querétaro, noroeste de Hidalgo, sureste de Puebla, norte, centro y sur de Veracruz, oeste de Tabasco y norte de Chiapas Intervalos de chubascos , de 5 a 25 mm, en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

, de 5 a 25 mm, en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Baja California Sur, Nayarit y Aguascalientes

Pronóstico para la Zona Metropolitana del Valle de México (CDMX y Edomex)

Domingo 18 de octubre

Durante el día se pronostica cielo medio nublado a nublado en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por la mañana, se prevé ambiente frío a fresco en la región, mientras que por la tarde se espera ambiente templado.

También existe probabilidad de lluvias con chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en el Estado de México y la Ciudad de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Lunes 19 de octubre

Para el lunes se pronostica cielo medio nublado durante la mañana, con ambiente fresco a frío y bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas en el oeste del Estado de México, así como lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en la Ciudad de México.

Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México.

Martes 20 de octubre

Durante la mañana se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a frío en la región, además de condiciones muy frías en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en el Estado de México.

En la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en 24 horas. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.