Conmemora el natalicio de Pedro Infante en Claro video | Fotos: Claro video

Pedro Infante, actor y cantante mexicano, nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. En 2026, se conmemora el 109 aniversario del natalicio de “El Ídolo de Guamúchil” y en la plataforma de streaming de Claro video hay ocho películas que se pueden ver para celebrar su vida.

Las películas mejor calificadas de Pedro Infante en Claro video

La base de datos de cine conocida como IMDB tiene un listado con las 10 mejores películas de Pedro Infante y la plataforma de streaming Claro video tiene cinco de sus títulos mejor calificados.

1. Los Tres Huastecos – 8.1

“Los tres huastecos” es un clásico del cine mexicano dirigido por Ismael Rodríguez y protagonizado por Pedro Infante, quien interpreta tres personajes idénticos pero de distintas personalidades:

Lorenzo (tamaulipeco bravucón)

Juan de Dios (cura potosino)

Víctor (capitán veracruzano)

Tras ser criados por separado, se reencuentran en la Huasteca, desatando confusiones cuando el capitán intenta capturar a un bandido conocido como “El Coyote“, quien resulta ser su hermano Lorenzo.

2. A.T.M.: ¡¡A toda máquina!! – 7.9

Tras hospedar en su casa al vago Pedro, el agente de tránsito Luis tiene que lidiar con su revoltoso huésped. Pedro ingresa al servicio de Tránsito como barrendero y rápidamente asciende a motociclista. A partir de ese momento, los dos amigos compartirán acrobacias, mujeres, canciones y una amistad a prueba de todo.

Unos meses más tarde, también en 1951, Ismael Rodríguez continuó la historia del film en la película “¿Qué te ha dado esa mujer?”.

3. Nosotros los Pobres – 7.8

Pedro Infante interpreta a un carpintero que vive las alegrías y sinsabores de la pobreza junto a su hija Chachita, su madre paralítica y su novia Celia “La Chorreada”. Ayudados por un pintoresco grupo de vecinos y amigos, Pepe y su familia librarán una ardua batalla contra la injusticia cuando él es acusado de un asesinato que no cometió.

4. Los Tres García – 7.8

Luis Antonio, José Luis y Luis Manuel García son tres primos pendencieros que únicamente entran en orden cuando su abuela, la enérgica doña Luisa, los agarra a bastonazos. La llegada de Lupita Smith, prima de los muchachos nacida en los Estados Unidos, desata la competencia entre ellos por conquistar a su rubia pariente. Además, una venganza familiar enfrenta a los García con los temibles primos López.

5. Tizoc (Amor Indio) – 7.5

Esta película, protagonizada por Pedro Infante, cuenta la historia de un indio que da la vida por amor a una mujer blanca, confundiéndola por su belleza con la Vírgen María, luchando contra la sociedad, los prejuicios y la raza. El cree que ella se va a casar con él cuando ella le regala su pañuelo, costumbre dentro de su pueblo indio.

Otras películas de Pedro Infante en Claro video

Además, de las cinco películas que forman parte de las 10 mejores cintas de Pedro Infante, la plataforma de Claro video cuenta con otros tres títulos imprescindibles de su filmografía.

6. Angelitos Negros

Una pareja formada por una hermosa mujer y un cantante, ambos blancos, son padres de una niña negra. La mujer lo culpa a él, pero es la niña quién sufrirá el trato racista de su propia madre.

La cinta protagonizada por Pedro Infante es la versión mexicana de la famosa novela de Fannie Hurst “Imitación a la vida” que también fue adaptada en otras dos películas de Douglas Sirk y John M.Stahl.

7. Pepe el Toro

“Pepe el Toro” es una de las obras maestras de Ismael Rodríguez y narra la vida sencilla y los valores de la gente humilde en el ambiente del boxeo profesional, son la trama de esta película, donde Pepe el Toro muestra el esfuerzo y las tragedias que se viven en esta profesión.

8. ¿Qué te ha dado esa mujer?

“¡¿Qué te ha dado esa mujer?!” es una comedia musical protagonizada por Pedro Infante que narra la historia de dos hombres cuya amistad se ve afectada por supuestos triángulos amorosos y malas interpretaciones entre ambos, sin embargo, el valor de esa amistad vence todas las dificultades.

Se trata de la secuela de la película “A.T.M.: ¡¡A toda máquina!!“, realizada también en 1951 por propio Ismael Rodríguez y el mismo equipo técnico.

Frases inolvidables de Pedro Infante que marcaron el cine

“Pepe el Toro es inocente”. Esta es una de las frases más recordadas de Pedro Infante, la cual salió de la cinta “Nosotros los pobres” y fue estrenada en 1948.

“Cuando el tecolote canta, el indio muere”. La frase pertenece a “Tizoc”, de 1956, en la cinta actúo al lado de María Félix y cuenta la historia de amor trágico entre el indio Tizoc y una mujer criolla.

“Mientras cómamos, ámenos y bébanos, aunque no trabájenos”. La frase aparece en la película de “Los tres García” de 1946, cinta que trata sobre los pleitos de los tres primos.

“No hay padre malo, ni borracho que no quiera a sus hijos”. De la película “La oveja negra” de 1949, donde Pedro interpreta a un hijo que busca redimir a su padre alcohólico. La frase refleja la mezcla de ternura y crudeza que caracterizaba a sus personajes.

“La vida no vale nada si no es para perecer por un ideal”. Aunque se le asocia muchas veces a la canción “La vida no vale nada”, también refleja el tipo de papeles que Pedro interpretaba: hombres valientes y de fuertes convicciones.

“No estoy borracho, estoy triste”. En “Un rincón cerca del cielo” de 1952, Pedro Infante encarna a un joven que busca un futuro mejor con su esposa. Esta frase, dicha con tono melancólico, muestra el lado más humano de sus personajes.

“Torito, mataron a mi Torito”. De la cinta “Ustedes los ricos” salió está icónica frase, donde Pepe “El Toro”, se lamenta cuando ve el cuerpo de su pequeño hijo.

“¡Qué bueno que vinieron, si no, no sé qué hubiera hecho con tanta comida!”. En “Escuela de vagabundos” de 1954, en la cinta Pedro Infante interpreta a Luis Alberto un vagabundo que llega a trabajar en una mansión y se enamora de una de las hijas que ahí viven.

“Si ya sabes cómo soy pa’ que me dejas sola”. La frase fue pronunciada por “La Tucita” en la cinta “Los tres huastecos”, estrenada en 1948, donde Pedro Infante interpreta a tres personajes.

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