Consulta qué empresas reprobaron la evaluación de Toxic-Free Future 2026. Foto: AFP

El reporte de Toxic-Free Future examina las medidas de grandes compañías para reducir sustancias químicas y plásticos peligrosos. Sus resultados muestran diferencias entre las empresas que avanzan y las que han perdido terreno. McDonald’s, Trader Joe’s y Publix figuran entre las 16 compañías del Toxic Hall of Shame 2026, el grupo de menor desempeño del Retailer Report Card. Todas recibieron una F al obtener menos del 10% de los puntos posibles.

La evaluación, publicada por Toxic-Free Future mediante su programa Mind the Store, abarca 50 empresas de Estados Unidos y Canadá. Califica sus políticas y acciones sobre sustancias químicas y plásticos en productos y empaques; no mide la toxicidad de cada artículo ni significa que todos los productos de una cadena sean peligrosos.

🛍️ Our 2026 Retailer Report Card is here!



📉 Nearly half of retailers are backsliding on efforts to reduce toxic chemicals and plastics in the products they sell, including former leader @Walmart.#MindTheStore #RetailerReportCardhttps://t.co/nDJ2bnM3tj pic.twitter.com/qQQlbt9bH7 — Toxic-Free Future (@ToxFreeFuture) November 18, 2026

¿Qué empresas están en el Toxic Hall of Shame 2026?

La lista oficial de Toxic-Free Future incluye supermercados, restaurantes, tiendas de conveniencia y comercios de muebles y artículos para el hogar:

Ahold Delhaize, Alimentation Couche-Tard, Inspire Brands y Publix obtuvieron cero puntos. La organización señala que las empresas más rezagadas no han divulgado públicamente siquiera medidas básicas para avanzar hacia sustancias químicas, productos y empaques más seguros.

Albertsons ingresó al grupo tras bajar desde una D- en 2024. Wayfair y Williams-Sonoma fueron evaluadas por primera vez, mientras que las otras 13 compañías ya pertenecían a esta categoría en la edición anterior.

Walmart, Whole Foods y Amazon: las empresas con mayores retrocesos

Entre las 45 compañías evaluadas tanto en 2024 como en 2026, 22 perdieron al menos dos puntos porcentuales. Este grupo es distinto del Toxic Hall of Shame: una empresa puede retroceder sin terminar con una calificación F.

Cinco compañías registraron descensos superiores a 10 puntos porcentuales, según el comparativo del Retailer Report Card 2026:

Walmart: perdió 32 puntos porcentuales y pasó de A- a C

Whole Foods Market: perdió 20 puntos porcentuales

Walgreens: perdió 12 puntos porcentuales

Dick’s Sporting Goods: perdió 12 puntos porcentuales

Amazon: perdió 11 puntos porcentuales

El informe incluye una precisión sobre Whole Foods Market: comunicó nuevos avances pocos días antes de la publicación, más de cuatro meses después de su plazo extendido. Esa información habría sumado puntos si se hubiera entregado dentro del periodo de evaluación, que terminó en julio.

Apple encabeza las calificaciones, mientras tres cadenas salen del grupo con F

Apple obtuvo A, mientras IKEA, Target y Sephora recibieron A-. Estas compañías encabezaron la clasificación de mejores resultados por sus políticas y avances hacia la eliminación de sustancias peligrosas y la adopción de alternativas más seguras.

Dollar Tree registró la mayor mejora frente a 2024, con 16 puntos porcentuales adicionales, seguida de Sally Beauty, con 13, e IKEA, con 11. En conjunto, el 31% de las empresas evaluadas previamente aumentó su puntuación en al menos dos puntos porcentuales.

Macy’s, Nordstrom y Sally Beauty abandonaron el Toxic Hall of Shame al pasar de F a D-, aunque todavía quedaron lejos de las calificaciones más altas. Para Sally Beauty, el resultado puso fin a su permanencia en ese grupo, en el que figuraba desde 2017.