Vadhir Derbez ya había sido acusado ante las autoridades. Foto: AFP

La segunda denuncia por presunta violación contra Vadhir Derbez habría llegado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez.

El caso estaría relacionado con una presunta agresión sexual contra una adolescente de 15 años durante un viaje en el crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean.

La información fue difundida por Carlos Jiménez, más conocido como C4 Jiménez, a través de X, quien señaló que la joven denunció al actor por hechos que presuntamente ocurrieron cuando la embarcación se encontraba en aguas internacionales.

De acuerdo con el reporte del periodista, la adolescente también habría acusado a Vadhir Derbez de amenazarla después de la presunta agresión.

Según esa versión, el actor le habría pedido que no contara lo sucedido y le habría advertido que, debido a su fama, podría afectar su vida si hablaba.

C4 Jiménez indicó que la carpeta de investigación se abrió en la FEVIMTRA, instancia especializada de la FGR, y precisó que se trata de un expediente diferente al que mantiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra el actor, también por una denuncia de presunta violación.

Hasta el momento, la FGR no ha difundido un comunicado público que confirme los detalles de esta acusación, la edad de la denunciante o las circunstancias señaladas por el periodista.

¿Qué se sabe de la denuncia contra Vadhir Derbez por hechos en un crucero?

La presunta víctima tiene 15 años y señaló que la agresión sexual ocurrió a bordo del Icon of the Seas, uno de los cruceros de Royal Caribbean.

El periodista indicó que el incidente habría sucedido en aguas internacionales, también difundió que, después de los hechos, la adolescente habría recibido amenazas para que guardara silencio.

La versión señala que el actor presuntamente habría utilizado su condición de figura pública para intimidarla y advertirle sobre las posibles consecuencias de hacer pública la acusación.

Vadhir Derbez y José Eduardo viajaron juntos en el Icon of the Seas en septiembre

La presencia de Vadhir Derbez en el crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean, quedó documentada en fotografías y videos que el propio actor y su hermano José Eduardo compartieron en sus redes sociales.

De acuerdo con material recuperado, los hermanos realizaron el viaje alrededor del 15 de septiembre de 2026, acompañados por un grupo de amigos.

En los videos, ambos expresaron su emoción por finalmente realizar juntos un viaje en crucero, luego de varios años de haberlo planeado.

Posteriormente, el periodista Jorge Carbajal difundió el testimonio de un supuesto pasajero que aseguró haber coincidido con los actores durante la travesía y describió algunas de sus actividades a bordo.

Las fotografías y publicaciones permiten corroborar que los hermanos estuvieron en el crucero en septiembre, sin embargo, no permiten confirmar que la joven que aparece en algunas imágenes sea la denunciante ni que en ellas se observe algún delito.

¿Qué es la FEVIMTRA y por qué investigaría la denuncia?

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas forma parte de la Fiscalía General de la República.

Esta instancia tiene entre sus atribuciones investigar delitos de competencia federal relacionados con la violencia contra las mujeres y la trata de personas, además de atender asuntos que involucran a niñas, niños y adolescentes dentro de su ámbito de competencia.

Vadhir Derbez ya había sido señalado en otra denuncia ante la FGR

La información sobre el supuesto caso del crucero se conoce después de que, a principios de noviembre, se hiciera pública la existencia de otra denuncia por presunta violencia sexual contra Vadhir Derbez ante la Fiscalía General de la República.

El despacho Vega Mac Gregor Arellano, que representa legalmente a una denunciante, había convocado a una conferencia de prensa para el 5 de noviembre en las instalaciones de la FGR.

Sin embargo, el encuentro con los medios fue cancelado después de que los abogados informaron que habían establecido contacto con autoridades de la institución.

Los representantes legales explicaron que se trataba de una denunciante distinta a la mujer que presentó una acusación ante la Fiscalía capitalina.

El abogado Adrián Regino señaló que existían elementos para dar seguimiento al asunto, aunque evitó revelar detalles para no afectar la investigación.

Posteriormente, el abogado de Vadhir Derbez, Enrique González Casanova, declaró en el programa “De Primera Mano” que la defensa no tenía conocimiento de una segunda investigación ni había recibido una notificación sobre otra acusación.

La Fiscalía CDMX también investiga a Vadhir Derbez por presunta violación

Este caso es distinto de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el actor.

El 6 de noviembre de 2026, la dependencia capitalina confirmó que investiga a Vadhir Derbez por una denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años, relacionada con hechos que presuntamente ocurrieron en abril de este año durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán.

La Fiscalía informó que reunió datos de prueba para judicializar el caso y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación. No obstante, precisó que la orden quedó sin efectos tras un juicio de amparo promovido por el actor.

La resolución permitió que Vadhir Derbez enfrente el procedimiento penal en libertad, pero la Fiscalía aclaró que esto no significa que la investigación haya concluido ni que el actor esté exento de atender los requerimientos judiciales.

La dependencia también informó que realizó al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin conseguir concretar la notificación correspondiente.

Por su parte, los abogados del actor rechazaron que se encuentre prófugo y explicaron que no reside en la Ciudad de México. También señalaron que el amparo cuestionó la orden de aprehensión y no representa una declaración de inocencia.

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