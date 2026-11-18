Sarampión en Estados Unidos vuelve con fuerza. Foto: Envato.

El sarampión volvió a convertirse en un problema de salud pública en América del Norte. Estados Unidos y México perdieron en noviembre de 2026 su reconocimiento como países libres de esta enfermedad, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmara que el virus siguió circulando durante más de un año. Sin embargo, las cifras muestran que ambos países enfrentan situaciones muy diferentes.

La noticia representa un retroceso para dos naciones que habían conseguido controlar la enfermedad mediante campañas de vacunación. Pero hay una diferencia importante: mientras Estados Unidos registra miles de contagios y nuevas muertes, México asegura que logró reducir más del 90% de sus casos activos.

¿Por qué Estados Unidos y México perdieron su estatus de países libres de sarampión?

La OPS retiró el reconocimiento a Estados Unidos, México y Bolivia después de comprobar que una misma cadena de transmisión del virus se mantuvo durante al menos 12 meses.

De acuerdo con la información publicada por Bloomberg Línea, la decisión no significa que el sarampión haya aparecido por primera vez en estos territorios. Lo que demuestra es que las autoridades sanitarias no consiguieron interrumpir su transmisión sostenida.

Estados Unidos había conseguido eliminar la transmisión endémica en el año 2000, mientras que México alcanzó ese reconocimiento en 2016.

La pérdida del estatus tiene un peso principalmente sanitario y simbólico. No implica un cierre de fronteras ni una restricción automática para viajar, pero sí evidencia que las estrategias de prevención dejaron espacios para que el virus volviera a propagarse.

Estados Unidos enfrenta su peor repunte de sarampión en décadas

El panorama estadounidense resulta especialmente preocupante por la cantidad de contagios y fallecimientos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron 5 mil 412 casos confirmados durante 2026, más del doble que el año anterior. Se trata de la cifra más alta desde 1991.

Además, el país registra 10 muertes relacionadas con el sarampión este año, con niños entre las víctimas.

Vacuna contra el sarampión. Foto: MARVIN RECINOS / AFP

La propagación ha afectado a diferentes estados. Pensilvania concentra uno de los brotes más importantes, con más de 1 mil 500 contagios, mientras que Texas, Nuevo México, Utah, Arizona y Carolina del Sur también han enfrentado episodios importantes. La caída de las tasas de vacunación es uno de los factores detrás de esta situación. Los especialistas consideran que se necesita una cobertura cercana al 95% para evitar brotes y proteger a las comunidades.

La agencia Associated Press (AP), en su cobertura retomada por ABC7, señala que la mayoría de las personas afectadas no estaban vacunadas o no tenían información disponible sobre su esquema de inmunización.

México redujo los contagios de sarampión, pero todavía no recupera el control

En México la historia tiene otro matiz. El país también perdió su reconocimiento sanitario después de un brote que comenzó en 2025 y tuvo uno de sus principales focos en Chihuahua.

Según los datos publicados por Bloomberg Línea, México acumuló 20 mil 701 casos desde el inicio del brote, de los cuales 14,087 fueron confirmados durante 2026 hasta el 12 de noviembre. También se reportaron 50 fallecimientos.

La respuesta incluyó una campaña intensiva de vacunación. Las autoridades mexicanas informaron que administraron más de 41 millones de dosis para contener la propagación.

El subsecretario de Salud, Rafael Valdez Vázquez, comunicó que los casos activos disminuyeron más del 90% respecto al máximo registrado en febrero. Para el 17 de noviembre, México reportaba solamente 14 casos activos: 12 en Chiapas y dos en Quintana Roo.

El gobierno mexicano espera terminar de controlar el brote en 2027 y recuperar el reconocimiento de país libre de sarampión en 2028.

¿Cuál es la diferencia entre la situación del sarampión en EE. UU. y México?

Aunque los dos países recibieron la misma notificación de la OPS, las cifras reflejan escenarios distintos.

Estados Unidos: registra 5,412 casos confirmados en 2026 y 10 muertes relacionadas con la enfermedad

registra 5,412 casos confirmados en 2026 y 10 muertes relacionadas con la enfermedad México: acumula 14,087 casos confirmados durante 2026 hasta el 12 de noviembre y 50 fallecimientos desde el inicio del brote

acumula 14,087 casos confirmados durante 2026 hasta el 12 de noviembre y 50 fallecimientos desde el inicio del brote Vacunación: México informó la aplicación de más de 41 millones de dosis, mientras que Estados Unidos enfrenta problemas de cobertura en distintas comunidades

México informó la aplicación de más de 41 millones de dosis, mientras que Estados Unidos enfrenta problemas de cobertura en distintas comunidades Perspectivas: México plantea recuperar su estatus en 2028; Estados Unidos necesita demostrar que consiguió detener la transmisión sostenida

La diferencia más importante está en la evolución reciente: México reporta una caída pronunciada de los casos activos, mientras que Estados Unidos continúa enfrentando brotes de gran magnitud.

Esto no significa que el problema mexicano esté resuelto. Tener menos casos activos no equivale a recuperar la eliminación del virus, y la decisión de la OPS confirma que todavía existe transmisión que debe detenerse.

Para las familias latinas que viven en Estados Unidos y viajan con frecuencia a México, la noticia merece atención. El sarampión no entiende de fronteras ni de nacionalidades. Y aunque las cifras mexicanas muestran una mejoría reciente, la pérdida de este reconocimiento recuerda que una enfermedad que parecía controlada puede regresar cuando la vacunación y la vigilancia dejan de ser una prioridad.

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