Laura Bozzo manda mensaje tras ser hospitalizada: “De esta momia no se libran”

La conductora se encuentra estable. Foto: Cuartoscuro

Laura Bozzo envió un mensaje para agradecer las muestras de cariño que recibió tras darse a conocer su hospitalización de emergencia en Acapulco, Guerrero, la conductora aseguró que está bien, tranquila y acompañada por su familia y médicos.

Ayer, 13 de octubre, trascendió que Laura Bozzo había sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, debido a una úlcera duodenal.

Laura Bozzo agradece a seguidores estar pendiente de su salud

En su cuenta de Instagram, la conductora hizo una publicación en la que agradeció a los fans su cariño y su preocupación tras darse a conocer su estado de salud

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que tanto quiero. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”. Laura Bozzo, conductora

Con su característico sentido del humor, Bozzo cerró el mensaje con la frase “de esta momia no se libran”, con la que dejó claro que todavía tiene mucho por delante. Sus palabras llegan después de que se difundieran reportes sobre su estado de salud y una posible intervención quirúrgica de emergencia.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

El martes 13 de octubre trascendió que Laura Bozzo había sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, donde reside desde hace varios años. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora habría ingresado al Hospital General de Acapulco “El Quemado”, perteneciente al sistema IMSS-Bienestar, debido a complicaciones intestinales.

Posteriormente, su asistente reveló en el programa “Hoy Día” que la intervención quirúrgica se debía a problemas con una úlcera duodenal; asimismo, la colaboradora de Bozzo, destacó que la peruana ya se encontraba estable.

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