Sentencian a 40 años de prisión a Duane Davis por asesinato de Tupac Shakur

El caso retomó pistas tras las memorias de Davis. Foto: AFP

Duane Davis, exlíder de la pandilla South Side Compton Crips, fue sentenciado a un mínimo de 40 años de prisión por su participación en el asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur, ocurrido en Las Vegas en septiembre de 1996.

La sentencia fue dictada ayer, martes 13 de octubre por la jueza Carli Kierny, casi tres décadas después del crimen que conmocionó al mundo del hip-hop y permaneció sin resolverse durante años.

“No se puede arrebatarle la vida a un hombre, todo su futuro, y luego simplemente desentenderse”, dijo la jueza durante la audiencia. “Y menos aún cuando ese hombre es Tupac Shakur”. Carli Kierny, jueza de Estados Unidos

Davis, de 63 años, fue declarado culpable por un jurado a principios de septiembre, luego de que sus propias declaraciones sobre el asesinato se convirtieran en una pieza central del caso.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Tupac Shakur?

Durante el jucio contra Davis se reveló que existía una la rivalidad entre Death Row Records y Bad Boy Records, el sello discográfico de la Costa Este fundado por Sean “Diddy” Combs. Según los investigadores, Death Row Records estaba bajo la protección de la pandilla Mob Piru. Bad Boy Records, a su vez, contrató a la pandilla rival South Side Compton Crips, liderada por Davis, como guardaespaldas.

La noche del 7 de septiembre de 1996, Shakur y Marion “Suge” Knight, jefe de Death Row Records, agredieron al sobrino de Davis, líder de los Crips. Esa misma noche, un Cadillac blanco en el que viajaban Davis, su sobrino y otros pasajeros adelantó al coche de Shakur en Las Vegas.

Tras dicho altercado, el cantante también conocido como “2Pac”, recibió varios disparos esa noche, mientras viajaba en el automóvil; dichos impactos causaron que el rapero muriera seis días después, a los 25 años.

La investigación señaló que un Cadillac blanco se aproximó al vehículo en el que viajaba Shakur y que desde el automóvil se realizaron varios disparos, en ese vehículo se encontraba Davis, acompañado de su sobrino y otros pasajeros.

Las memorias de Duane Davis reactivaron el caso

Durante décadas, las autoridades avanzaron poco en la investigación; sin embargo, el caso tomó un nuevo rumbo en 2019, cuando Davis publicó sus memorias y describió su participación en los acontecimientos de aquella noche.

En el libro, relató que viajaba en el asiento delantero del Cadillac y que entregó un arma a los hombres que iban en la parte trasera; aunque no identificó quién realizó los disparos. Davis también habló ante los investigadores sobre su participación en el crimen. Finalmente, fue arrestado en septiembre de 2023 y posteriormente negó estar implicado en el asesinato.

Durante el juicio, el fiscal Binu Palal argumentó que Davis había ordenado matar a Shakur y que no había aceptado la agresión contra su sobrino. La defensa, en cambio, sostuvo que las declaraciones incluidas en las memorias eran ficticias y que habían sido escritas, entre otras razones, para impulsar las ventas del libro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.