Laura Bozzo está intubada tras reventarse una úlcera gástrica; esto se sabe de su salud

La conductora acudió al IMSS Bienestar por falta de tiempo. Foto: ViX

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco, Guerrero, luego de que presuntamente se le reventara una úlcera gástrica, de acuerdo con reportes difundidos este miércoles 14 de octubre.

Al momento, la conductora de televisión se encontraría intubada y acompañada por una de sus hijas.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo hoy 14 de octubre?

▶️ Laura Bozzo se encuentra intubada y en estado grave de salud en un hospital de Acapulco, Guerrero; se le habría reventado una úlcera gástrica.



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De acuerdo con la prensa local, la presentadora peruana, de 75 años, fue trasladada al Hospital General de Acapulco “El Quemado”, perteneciente al sistema IMSS-Bienestar, donde habría recibido atención médica de urgencia debido a la gravedad de su condición.

La rapidez con la que necesitaba atención médica habría sido determinante para que fuera trasladada a un hospital público cercano, en lugar de acudir a una institución privada.

En el programa “Hoy Día” reportó, la asistente de Bozzo reveló que fue intervenida quirúrgicamente tras presentar una úlcera duodenal; según esa versión, los médicos realizaron una cirugía abierta para suturar la úlcera y limpiar la cavidad abdominal.

Al momento, la salud de Laura Bozzo es delicada, por lo que permanece bajo atención médica; también se ha informado que estaría intubada, aunque hasta el momento no se ha difundido un parte médico oficial que permita confirmar públicamente todos los detalles de su evolución.

Las primeras versiones sobre su hospitalización señalaron que la conductora habría ingresado con deshidratación severa y complicaciones intestinales.

Por ahora, se espera que su entorno cercano o el equipo médico proporcione información más precisa sobre su evolución y las condiciones en las que permanece hospitalizada.

Laura Bozzo enfrentó una complicación intestinal en 2016

Cabe destacar que la conductora ya había atravesado una emergencia médica relacionada con el intestino en 2016, en aquella ocasión, una lesión intestinal ocurrida durante un procedimiento médico derivó en un choque séptico, una complicación grave que puso en riesgo su vida.

La propia Bozzo habló posteriormente sobre ese episodio, que requirió varias cirugías correctivas y un largo proceso de recuperación. Aunque ese antecedente ha vuelto a mencionarse tras los recientes reportes sobre su hospitalización, no se ha confirmado que exista una relación directa entre aquella complicación y el cuadro médico actual.

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