Pignoise se reinventa después de 20 años y regresa a México con su esencia punk-rock

Pignoise se presenta en el Foro Indie Rocks Foto: Especial

Pignoise es una banda española que adoptó el sonido del punk-rock que tanto brilló en los años 2000, pero actualmente, tras más de dos décadas de trayectoria, la agrupación de Álvaro Benito se sigue reinventando sin perder su esencia.

Es por eso que platicaron con unotv.com sobre su regreso a México en un concierto en solitario, así como el futuro de la banda y algunas colaboraciones que incluso parecen un sueño.

Pignoise y una evolución constante

Pignoise tiene un sonido que de inmediato te hará viajar al pasado gracias a las guitarras poderosas, una batería con ritmo frenético y letras que hablan sobre la rebeldía juvenil y muchos temas de esa edad.

Pero con los años llega la evolución y también se vuelve más difícil mantener su esencia mientras buscan ofrecer algo nuevo a sus seguidores.

“Después de 20 años componer canciones que sigan sonando a Pignoise, pero que te aporten algo nuevo y que te llamen la atención, pero en eso estamos, trabajando más que nunca y sobre todo es nuestro principal objetivo seguir haciendo buenos discos”. mencionan

Algo que, según la propia agrupación, han logrado hacer con su último álbum: “Yo creo que para mí Las ganas es el mejor disco que ha hecho Álvaro, ¿no? Lo que pasa que al final siempre con las raíces de Pignoise, ¿no? Esa base rítmica contundente, la guitarra muy presente, cañera, unas melodías muy pegadizas”, mencionan.

Pignoise regresa a México

Pignoise poco a poco se ha ido haciendo de una sólida base de fans en México y eso quedó claro cuando abrieron el show de La La Love You, pues muchos cantaron sus canciones y celebraron que la banda prometió regresar en solitario.

Y será este 11 de noviembre cuando se reúnan nuevamente con su público, pues su último concierto en solitario ocurrió hace varios años:“Desde el 2011 que no estamos en un concierto únicamente nuestro, ahí pudimos comprobar el cariño, el respeto, el trato que se le da a las bandas, ¿no? Nos llamaba mucho la atención que empezamos con una canción que no era single y la gente la cantó como si fuera uno de los sencillos más importantes de la banda, ¿no?”.

Cabe señalar que durante la charla sobre su show en México les preguntamos con qué artistas colaborarían y de inmediato salió el nombre de Panda. Aunque esta agrupación ya se desintegró, la esperanza de colaborar con ellos sigue.

También hablaron de José Madero, División Minúscula y la buena relación con Erick Canales de Allison, dejando abierta la posibilidad de trabajar con artistas mexicanos: “Yo creo que si algo define a Pignoise es su naturalidad. Yo creo que nosotros nunca estamos pensando en hacer canciones para gustar de una determinada forma o para que nos miren de otro prisma, ¿no? Nosotros hacemos las canciones que nos gustan”.

Con más de dos décadas de trayectoria, Pignoise prepara un show especial para este 11 de noviembre en el Foro Indie Rocks!, donde recorrerá su historia musical para reencontrarse con sus seguidores mexicanos.

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