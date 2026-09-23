Filtran video de supuesta pelea entre Mariana Treviño y vestuarista en el musical “Mentiras All Stars”

La actriz Mariana Treviño Foto: Cuartoscuro

Mariana Treviño, actriz que forma parte del musical “Mentiras All Stars“, fue señalada por presuntamente protagonizar un tenso momento con una vestuarista durante la función del sábado 19 de septiembre en el YouTube Theater de Inglewood, California.

Sobre la supuesta pelea, el comunicador Jorge Carbajal aseguró que Treviño habría cacheteado a la trabajadora. Sin embargo, el productor del musical, Alejandro Gou, negó esta acusación durante una entrevista.

Mientras, en redes sociales comenzó a circular el video de la supuesta agresión.

🎭🚨 ¿QUÉ PASÓ CON MARIANA TREVIÑO EN “MENTIRAS ALL STAR”?



Aquí está el video en el que, supuestamente, Mariana Treviño habría tenido un altercado con parte del staff del espectáculo Mentiras All Star durante una de sus funciones en Estados Unidos. 👀🎥



A pesar de la polémica,… pic.twitter.com/ycSzjBWJfr — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 23, 2026

En el clip se puede ver cómo Mariana Treviño tiene problemas con el vestuario antes de entrar a escena, pues parte del staff es el encargado de cambiarla detrás del escenario, pero en ningún momento se observa alguna agresión física.

Alejandro Gou negó acusaciones a Mariana Treviño

Esta situación puso a Mariana Treviño en el centro de la polémica, pues en redes no sólo se mencionaban errores en la producción, sino que también se comentaba que la actriz podría salir del reparto.

Ante esta situación, el productor Alejandro Gou negó dicha agresión y aseguró que, de ser cierto, él no lo hubiera tolerado.

“Es pura mentira. Yo no hubiera aguantado que ninguna actriz y ningún actor se hubieran metido con alguien de mi staff. Tienen que tener respeto todos los actores a quienes trabajan en el staff”, señaló al programa De Primera Mano.

Asimismo, Alejandro Gou explicó qué fue lo que ocurrió en ese momento: “Yo estaba ahí presente; el rollo fue que cambian en vivo a Mariana Treviño en escena, la convierten en ‘Lupita’, le estaban cambiando la peluca, se le cae y en ese entonces se cambia de peluca y Mariana Treviño es porque así es”.

La nueva fecha del musical “Mentiras All Stars” será en el Auditorio Nacional el próximo domingo 8 de noviembre de 2026 a las 4:30 p. m.

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