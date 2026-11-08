Sasha Sokol lanza contundentes preguntas a quienes la critican por caso Luis de Llano, experto responde

Sasha Sokol. Foto: Cuartoscuro

Sasha Sokol lanzó una serie de preguntas dirigidas a quienes la critican por el caso de abuso sexual que involucra a Luis de Llano, luego de que el productor difundiera un video, que no cumple con la disculpa pública ordenada por la justicia.

Los cuestionamientos abordan por qué las víctimas pueden tardar años en reconocer una agresión, cambiar su relato o decidir denunciar.

¿Por qué una víctima de abuso infantil cambia el relato de lo sucedido una vez que se da cuenta de la realidad? ¿Cuál es la edad promedio a la que se llega a comprender el abuso como tal cuando éste ha sido continuo? ¿Por qué la gente juzga a la víctima cuando finalmente decide revelar el abuso? ¿Por qué la gente tiende a culpar a los padres de la víctima? ¿Por qué a la gente le resulta más fácil juzgar en lugar de intentar comprender?

Si el tiempo que dedican a atacar lo dedicaran a hacer estas preguntas en internet, obtendrían respuestas objetivas:



1. ¿Por qué una víctima de abuso infantil cambia el relato de lo sucedido una vez que se da cuenta de la realidad?



2. ¿Cuál es la edad promedio a la que se llega… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 8, 2026

Las publicaciones, compartidas por la cantante este domingo en su cuenta de X, también plantean dudas sobre la tendencia a responsabilizar a las víctimas y a sus familias.

Sobre estos temas, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, abordó previamente en entrevista con UnoTV por qué las víctimas de abuso sexual infantil pueden tardar años en reconocer lo ocurrido, así como los factores que llevan a cuestionarlas.

¿Por qué una víctima de abuso sexual infantil puede tardar años en reconocerlo?

Juan Martín Pérez señaló que las víctimas de abuso sexual infantil pueden necesitar años, incluso décadas, para reconocer la violencia que sufrieron. Esto se relaciona con el derecho al tiempo, que considera las condiciones que necesita cada persona para procesar lo ocurrido y buscar justicia.

“Este concepto de los derechos humanos se ha ido expandiendo en los países del mundo, afortunadamente en México ya en este debate la Suprema Corte de Justicia lo ha incorporado y tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales que se cometen contra niños y niñas”, señaló.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia sostuvo que las víctimas pueden necesitar tiempo para comprender la violencia, contar con un entorno seguro y tomar la decisión de denunciar.

“No importa si pasan literalmente décadas, el impacto de la violencia sexual les atraviesa toda la vida”..

De acuerdo con Pérez, para que una persona pueda reconocerse como víctima de abuso sexual influyen tres condiciones:

Contar con un entorno seguro para hablar de lo sucedido

para hablar de lo sucedido Reconocer la relación desigual de poder y la violencia que existió

y la violencia que existió Comprender que la responsabilidad del abuso no recae en la víctima

“Que una víctima se reconozca como tal va a depender de que tenga un entorno seguro y que adquiera conciencia de la relación desigual, de la violencia o de las violencias y de que esto no es normal y sobre todo que no es su culpa porque uno de los grandes poderes que tienen los agresores sexuales es culpar a las propias víctimas”, explicó.

¿Por qué se responsabiliza a las víctimas de abuso sexual y a sus familias?

Juan Martín Pérez advirtió que el machismo influye en la manera en que se interpreta la violencia sexual, pues existen narrativas que responsabilizan a las mujeres y niñas mientras protegen la reputación de los hombres, especialmente cuando tienen poder.

“Tenemos que asumir que todas y todos estamos socializados en la cultura machista y de manera, digamos, vamos a llamar cotidiana, reproducimos esa cultura machista que se traduce en mantener la prioridad sobre los hombres, la responsabilidad en las mujeres y cuando estamos frente a una víctima mujer, con alta probabilidad, incluso sin intención, estaremos reproduciendo un mensaje que puede victimizar”, dijo.

El especialista identificó tres prácticas que pueden reproducirse al hablar de violencia sexual contra mujeres y niñas:

Dudar de las víctimas y sus testimonios

y sus testimonios Proteger la reputación de los hombres , especialmente si tienen poder

, especialmente si tienen poder Evitar nombrar la violencia y las relaciones de dominación que existieron

Pérez aclaró que estas narrativas también pueden presentar el abuso sexual infantil como una” historia de amor”, sin reconocer la desigualdad de edad y poder entre una persona adulta y una menor.

“En la socialización machista que tenemos todas las personas se han vendido ideas de amor romántico bajo la lógica que el amor lo puede todo, que no importa la edad porque lo importante es el amor”.

Asimismo, advirtió sobre la idea de que una niña puede seducir o manipular a un adulto, pues esta narrativa invierte la responsabilidad de la agresión.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia sostuvo que estas narrativas desvían la atención de la violencia y pueden trasladar la responsabilidad a las víctimas o sus familias.

¿Por qué se cuestiona a quienes denuncian abuso sexual años después?

También comentó que las críticas hacia las víctimas suelen centrarse en el tiempo transcurrido desde la agresión, las declaraciones que hicieron anteriormente o la decisión de no perdonar a quien las agredió.

“Lo primero que hay que tener presente es que las redes sociales no son un espacio de acceso a la justicia. Las redes sociales son ecos y también son narrativas intencionadas”, señaló.

Pérez reconoció que algunas personas consideran que una agresión debe perdonarse por el paso del tiempo o porque ocurrió en otra época. Sin embargo, subrayó que estas posturas no modifican los derechos de las víctimas.

“Habrá personas que puedan pensar que se puede perdonar porque ya pasó mucho tiempo, porque fue otro momento histórico y antes no se veía mal. Habrá muchos argumentos, pero estas son opiniones personales“.

Y advirtió que la difusión de mensajes que cuestionan a las víctimas puede influir en otras personas que todavía no han denunciado la violencia que sufrieron.

“Los medios tienen responsabilidad legal de no amplificar esos discursos que son disciplinarios para las mujeres y para otras víctimas, porque les advierten la victimización que vendrá en caso que se atrevan a denunciar”, sostuvo.

¿Qué mensaje reciben otras víctimas cuando se cuestiona una denuncia?

El especialista compartió que la revictimización también puede presentarse cuando una persona que sufrió violencia sexual debe enfrentar nuevos obstáculos para obtener justicia, incluso después de conseguir una sentencia favorable.

“Ya en sí mismo es revictimizante que las víctimas sean no solo las que denuncien, las que aporten pruebas, las que den seguimiento a un largo litigio, además costoso, y aún frente al incumplimiento, tener que exigir a la autoridad que actúe”.

En el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, Pérez cuestionó que la cantante y su equipo legal tengan que exigir el cumplimiento de la disculpa pública ordenada por la justicia.

El especialista también destacó la responsabilidad de los medios de comunicación al abordar los casos de abuso sexual, particularmente cuando existe una sentencia judicial.

“Para las víctimas en su derecho al tiempo la reparación del daño incluye el reconocimiento público, incluye también actualizar la narrativa porque esto les dignifica, les da fuerza y de ahí que la tarea de los medios de comunicación es colocar en el centro a las víctimas, colocar en el centro las obligaciones de los agresores”, afirmó.

Finalmente, Pérez subrayó que el Estado tiene la obligación de prevenir, atender y sancionar la violencia sexual infantil, además de garantizar mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes.

“La vida libre de violencia es un derecho y es una obligación del Estado prevenir, atender y sancionar a los agresores”, concluyó.

¿Por qué el video de Luis de Llano no es una disculpa pública?

Sasha Sokol rechazó el video difundido por Luis de Llano el 2 de noviembre, al señalar que no corresponde a la disculpa pública ordenada por la justicia, cuyo texto quedó firme en enero de 2026.

La cantante indicó que el mensaje del productor omitió tres puntos fundamentales que debía reconocer:

Que ejerció su poder como adulto sobre una niña de 14 años

Que fue responsable del abuso sexual

Que los padres de Sasha Sokol no fueron cómplices

Su equipo legal también denunció el incumplimiento de la resolución y anunció acciones penales.

Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí.



Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año.



La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 5, 2026

El caso de Sasha Sokol y Luis de Llano se remonta a la década de los 80, cuando la cantante tenía 14 años y sufrió abuso sexual por parte del productor, quien entonces tenía 39 años. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México calificó el vínculo como “ilícito y asimétrico”, debido a la diferencia de edad y a la posición de poder que él ejercía sobre la artista.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia civil contra Luis de Llano, al negarle un amparo y dejar firmes las medidas de reparación del daño a Sasha Sokol. Entre ellas se encuentra la obligación de ofrecer una disculpa pública que reconozca su responsabilidad por los hechos.