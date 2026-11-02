Muere Juan Atkins, pionero del techno, a los 64 años en un hotel de CDMX

Juan Atkins murió en la Ciudad de México Foto: Getty

El músico Juan Atkins murió en la Ciudad de México a los 64 años de edad, confirmó su agencia, según el reporte de la agencia AFP, el artista fue encontrado este sábado 31 de octubre inconsciente en la habitación del hotel.

Atkins tenía prevista una actuación en un recinto de la CDMX, tras ser hallado en su cuarto, fue trasladado a un hospital, donde se le declaró sin vida.

“Su familia está atravesando circunstancias extremadamente difíciles en este momento, y amablemente pedimos que se respete su privacidad durante este tiempo”, mencionó Dragan Greensmith, fundador de Greensmith Artists, al medio Billboard.

Despiden a Juan Atkins en redes

El DJ Juan Atkins perdió la vida a los 64 años de edad y Dragan Greensmith, fundador de Greensmith Artists, utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje rindiendo homenaje a su amigo y a los planes a futuro que tenían.

“El pasado miércoles, 28 de octubre, hablamos sobre la Semana del Arte de Miami, nuestros planes para el 2027 y los años más allá. Queríamos explorar nuevas posibilidades a través de actuaciones en vivo, instalaciones, galerías y museos. En Cannes, habíamos comenzado a discutir Techno City, una película sobre su vida”, se puede leer en parte del mensaje.

Cabe señalar que las causas de la muerte del artista no han sido dadas a conocer, por lo que se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre esto.

¿Quién fue Juan Atkins?

Atkins comenzó su carrera musical en 1980, cuando formó el grupo Cybotron junto con Richard Davis. El dúo lanzó “Clear” en 1983, que se convirtió en uno de los discos que definió el género.

Junto a sus amigos de infancia Kevin Saunderson y Derrick May, Atkins integraba los “Belleville Three”, considerados el trío fundacional del techno.

“Juan fue el creador del techno, un verdadero visionario que abrió el camino a tantos de nosotros (…) Compartimos un viaje que cambió la música para siempre”, escribió Saunderson en Instagram.

Según medios estadounidenses, Atkins sufría desde hacía tiempo problemas de salud, sobre todo relacionados con la diabetes.

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