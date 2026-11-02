Buscan a hermanos de 2 y 4 años en Torreón, Coahuila; se les vio por última vez el 30 de octubre

Buscan a hermanos en Torreón. Foto: Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila.

Autoridades de Coahuila dieron a conocer que buscan a dos hermanos de 2 y 4 años de edad que desaparecieron desde el pasado viernes 30 de octubre de 2026 en Torreón. Por esta razón, también piden el apoyo de la ciudadanía para poder localizarlos.

Hermanos desaparecen en Torreón, Coahuila

La Fiscalía General de Coahuila, a través de su Fiscalía de Personas Desaparecidas, solicitó el apoyo de la ciudadanía para encontrar a dos hermanos desaparecidos en Torreón desde el 30 de octubre de 2026.

De acuerdo con las autoridades estatales, se trata de dos niños identificados como Ander Uriel y Leonardo Arredondo Hernández, de 2 y 4 años de edad respectivamente.

¿Dónde se les vio por última vez?

La dependencia de justicia coahuilense señala que los dos menores de edad fueron vistos por última vez en su domicilio, en la colonia Villa Universidad Oriente de Torreón.

Las autoridades agregaron que hasta el día de hoy se desconoce su paradero y se considera que su integridad puede estar en riesgo, ya que pueden ser víctimas de la comisión de un delito.

¿Cuáles son sus señas de identificación?

Ander Uriel tiene 2 años de edad, es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello ondulado y de color castaño, además es de complexión delgada, pero no dan ninguna seña en particular sobre el menor.

Por su parte, Leonardo tiene 4 años de edad, es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello lacio y de color negro, y es de complexión delgada, pero tampoco se dan más señalas particulares sobre él.

Por último, las autoridades de Coahuila indican que si conocen su paradero o los han visto, informen a través de los siguientes números telefónicos y medios de contacto:

911

(555) 346 25 16

alerta.amber@coahuila.gob.mx

alertaambercoahuila@gmail.com

Facebook: Alerta AmberMexico Coahuila

Twitter: @AAMBER_Coah

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