Elecciones en EE. UU. 2026: los candidatos que quieren endurecer las deportaciones

Elecciones en Estados Unidos. Foto: Envato.

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos ponen sobre la mesa un tema que preocupa a miles de familias latinas: las deportaciones. Mientras algunos candidatos prometen ampliar el poder de ICE y endurecer los controles migratorios, otros plantean limitar sus operativos, proteger a las comunidades inmigrantes y abrir caminos hacia la regularización.

¿Qué candidatos quieren endurecer las deportaciones en Estados Unidos?

La política migratoria de Donald Trump se convirtió en un punto central de varias campañas republicanas. De acuerdo con la cobertura de N+ Univision, cinco aspirantes destacan por sus propuestas para reforzar la aplicación de las leyes migratorias.

Byron Donalds, en Florida, promete mantener la colaboración entre las autoridades estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También propone ampliar el uso de E-Verify, el sistema que permite a los empleadores comprobar si sus trabajadores están autorizados para trabajar en el país.

En Georgia, Rick Jackson busca convertir al estado en uno de los principales colaboradores del gobierno federal en la deportación de inmigrantes indocumentados que cometan delitos.

La apuesta de Ken Paxton, candidato republicano al Senado por Texas, incluye respaldar las deportaciones impulsadas por Trump, reforzar la seguridad fronteriza y completar la construcción del muro.

Mientras tanto, Andy Barr, aspirante al Senado por Kentucky, defiende aumentar los recursos para ICE, contratar más agentes fronterizos y deportar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos.

La postura más amplia es la de Marsha Blackburn, candidata republicana a gobernadora de Tennessee. Según N+ Univision, Blackburn ha defendido la deportación de todos los inmigrantes que residan en el estado sin autorización y propone ampliar los acuerdos que permiten a las policías locales colaborar con ICE.

Policía ICE en Estados Unidos. Foto: Envato.

Aunque estas propuestas coinciden en endurecer la política migratoria, hay diferencias importantes: algunos candidatos ponen el foco en personas que han cometido delitos, mientras que otros plantean medidas que alcanzarían a una población inmigrante mucho más amplia.

¿Quiénes prometen proteger a los inmigrantes frente a ICE?

En el otro extremo hay candidatos demócratas que buscan frenar determinadas operaciones migratorias y reducir el impacto de las deportaciones en las familias.

Peggy Flanagan, candidata al Senado por Minnesota, plantea desmantelar ICE y sustituirlo por otro sistema de aplicación de las leyes migratorias que respete los derechos civiles y el debido proceso. Es una de las propuestas más contundentes, aunque llevarla a la práctica requeriría cambios legislativos federales.

En California, Xavier Becerra, candidato a gobernador, apuesta por defender las facultades del estado frente a las políticas migratorias federales y exigir que los operativos respeten los derechos constitucionales.

En Texas, Gina Hinojosa, aspirante demócrata a gobernadora, promete evitar que el estado sirva como plataforma para operaciones que, según ha denunciado, atemorizan a las familias inmigrantes.

David Jolly, candidato demócrata a gobernador de Florida, defiende una reforma migratoria que combine la seguridad fronteriza con vías legales para obtener un estatus migratorio. También apoya a los beneficiarios de DACA y propone que las policías locales se concentren en la seguridad pública.

Por su parte, James Talarico, candidato al Senado por Texas, propone una reforma integral, mayores controles sobre ICE y caminos hacia la ciudadanía para determinados inmigrantes. Su plan también contempla concentrar los recursos de la agencia en delincuentes violentos, integrantes de pandillas y traficantes de personas.

Estas propuestas no garantizan que las familias puedan evitar una deportación. Su aplicación dependerá del cargo que consiga cada candidato y de las facultades legales que tenga.

¿Puede un gobernador detener las deportaciones masivas?

Aquí hay un detalle que conviene tener presente: ganar una elección estatal no significa tener el poder de cambiar por completo las leyes migratorias de Estados Unidos.

Como explica MundoNow en su análisis de las campañas republicanas, los gobernadores pueden influir en la colaboración de las policías estatales y locales con las autoridades federales. También pueden adoptar políticas dentro de las competencias de sus gobiernos, siempre que respeten la legislación aplicable.

Agente ICE de Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

Sin embargo, las deportaciones corresponden al sistema federal de inmigración. Un gobernador no puede ordenar por sí solo que una persona sea deportada ni impedir automáticamente que ICE actúe dentro de sus atribuciones legales.

Los senadores tienen otro tipo de herramientas: pueden presentar proyectos de ley, votar presupuestos y negociar cambios en las facultades de las agencias federales. Pero tampoco pueden ordenar deportaciones individuales.

Las elecciones de 2026 pueden cambiar la relación de los estados con ICE

Para las familias inmigrantes, la diferencia entre estas propuestas no es menor. Una mayor cooperación policial con ICE podría facilitar la aplicación de las leyes migratorias federales, mientras que las políticas de protección estatal podrían limitar ciertas formas de colaboración y abrir nuevas vías para cuestionar actuaciones oficiales.

Eso no significa que todos los inmigrantes estén expuestos a las mismas medidas ni que una promesa electoral vaya a convertirse automáticamente en una política pública.

Las elecciones del 3 de noviembre permitirán conocer qué candidatos tendrán la oportunidad de impulsar sus planes. Para quienes viven con incertidumbre sobre su situación migratoria, seguir los resultados importa, pero también conviene distinguir entre lo que un aspirante promete durante la campaña y lo que realmente puede hacer desde el cargo al que aspira.

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