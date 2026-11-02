Carreteras de alto riesgo: el Estado de México concentra 23% de los robos a transporte de carga reportados por AMESIS

El Estado de México (Edomex) concentra 23% de los robos a transporte de carga reportados por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital AMESIS en 2025, seguido de Puebla, con 22%, y Guanajuato, con 10%.

Un asalto puede durar segundos. Para quienes manejan, el peligro acompaña cada kilómetro.

En las carreteras, los operadores enfrentan robos, secuestros y ataques armados. Algunos no regresan a casa. Juventino García Morales tenía 41 años cuando su cuerpo fue hallado a orillas de la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca.

Su esposa, Sonia, relata que el vehículo fue localizado el mismo día, pero a su esposo no lo encontraron entonces. Para ella, recuperar la mercancía no compensa la pérdida.

“Ellos no perdieron nada y yo sí perdí a mi esposo… ¿a mí quién me repone a mi esposo? Nadie. ¿A dónde están las autoridades?”, cuestiona.

Transportistas denuncian ataques a balazos en carreteras

Para quienes siguen al volante, el miedo también viaja en la cabina. Jesús, operador de tráiler, cuenta que hay compañeros que, después de un asalto, aparecen muertos o permanecen desaparecidos.

“Claro que hay temor… cuando te toca, pues quién sabe cómo anden estos tipos que andan asaltando, que ya te tiran a matar”, expresa.

Según su testimonio, la forma de atacar a los conductores se ha vuelto más violenta: antes los obligaban a orillarse; ahora, asegura, les disparan.

“De repente te toca una de esas balas y ya te quedaste ahí”, señala.

Estado de México y Puebla concentran los mayores porcentajes de robos

De acuerdo con los robos registrados en 2025 por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS), el Estado de México es la entidad con el mayor porcentaje de casos.

Los porcentajes por entidad incluidos en sus datos son:

Estado de México: 23%

Puebla: 22%

Guanajuato: 10%

Por carretera, la distribución presentada es:

México-Querétaro: 22%

Córdoba-Puebla: 19%

San Luis Potosí: 16%

Familias de operadores asesinados piden seguridad

Cuando un operador es asesinado, la pérdida también alcanza a su familia. Sonia cuenta el dolor que enfrenta junto con sus hijas tras la muerte de Juventino.

“Me hubiera gustado volverlo a ver, como fuera… hubiera dado mi vida por él para evitar el dolor a mis hijas… ver a mis hijas me destroza”, expresa.

Sofía, también viuda de un trailero, pide que las autoridades actúen para mejorar la seguridad en las carreteras. En su caso, señala que desconoce cómo ocurrió el ataque contra su esposo.

“Espero que las autoridades hagan algo en las carreteras, principalmente, porque es a donde no sé realmente qué pasó, si se le subieron, si le abrieron el carro, si lo agarraron dormido…”, relata.

Guardia Nacional reportó reducciones en robos durante 2025

En agosto de 2025, la Guardia Nacional informó que la estrategia Balam había reducido 27% el robo en carreteras.

También reportó que, después de 49 días de la Operación Cero Robos, los asaltos disminuyeron 55% en la México-Querétaro y 50% en la México-Puebla.

Pese a estas reducciones reportadas, los operadores y sus familias mantienen la exigencia de mayor seguridad.

Piedras contra autobuses: conductor relata cómo ocurren los asaltos

El riesgo también alcanza a quienes conducen y viajan en autobuses. Juan García Luna, conductor de transporte turístico, describe que los agresores aprovechan la oscuridad y los tramos donde hay puentes para lanzar piedras contra los parabrisas.

Según su testimonio, buscan que el conductor detenga la unidad para asaltarlo junto con los pasajeros.

“En las noches aprovechan tramos donde hay puentes… arrojan piedras al parabrisas… para que te detengas y ahí es donde aprovechan para asaltarte y asaltar al pasaje”, explica.

Para los transportistas, el trayecto no termina cuando llegan a su destino, termina cuando pueden volver a casa.

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