Mexicana hace historia en el Vaticano: María Montserrat Alvarado asume la dirección de comunicación de la Santa Sede

María Montserrat Alvarado. Foto: AFP.

La mexicana María Montserrat Alvarado asumió este domingo 1 de noviembre de 2026 la dirección del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, organismo encargado de supervisar los servicios de prensa, radio y televisión de la Santa Sede. Con 39 años, se convirtió en la primera mujer laica en ocupar un cargo de este rango dentro de la Curia romana.

Originaria de la Ciudad de México y criada en Estados Unidos, Alvarado se desempeñaba hasta ahora como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de la mayor cadena católica de televisión estadounidense. Su nombramiento fue anunciado en junio por el Papa León XIV y, de acuerdo con sus declaraciones, no respondió a una candidatura ni a un proceso de selección habitual.

🇻🇦 🎤 For the first time, a woman who is not a member of the clergy is set to hold an important position in the #Vatican.



Maria Montserrat Alvarado, who is currently the president of US-based Catholic news outlet EWTN, has been appointed by #PopeLeoXIV to take charge of the… pic.twitter.com/81l6yjDqSA — FRANCE 24 English (@France24_en) June 3, 2026

En una entrevista con EWTN News, la ejecutiva explicó que su designación fue directamente una decisión del sumo pontífice. El cargo que ahora ocupa equivale a dirigir un ministerio dentro de la estructura de gobierno de la Iglesia católica.

Desde esta posición, tendrá bajo su responsabilidad la supervisión de distintos medios y plataformas informativas del Vaticano, entre ellos Vatican News, Radio Vaticana y el diario L’Osservatore Romano, además de los servicios de prensa y televisión de la Santa Sede.

¿Quién es María Montserrat Alvarado, la mexicana que dirige la comunicación del Vaticano?

María Montserrat Alvarado, conocida como “Montse”, nació en la Ciudad de México y se trasladó a Estados Unidos cuando era niña. Creció en Miami y posteriormente se mudó a Washington para continuar con sus estudios. Cuenta con doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

Antes de incorporarse al sector de los medios de comunicación, trabajó durante 14 años en Becket Fund for Religious Liberty, una organización jurídica sin fines de lucro dedicada a la defensa de la libertad religiosa.

En 2023 asumió la presidencia y la dirección de operaciones de EWTN News, donde quedó a cargo de plataformas informativas internacionales que producen contenidos en siete idiomas y distribuyen información mediante televisión, prensa escrita, radio, medios digitales y redes sociales.

Su trayectoria también incluye su participación como presentadora en la cadena, donde trabajaba antes de asumir responsabilidades directivas.

En una entrevista con EWTN, Alvarado reconoció que la comunicación no había sido su vocación inicial y explicó que su principal aspiración había sido casarse y tener hijos. Estuvo casada, pero actualmente está divorciada; posteriormente, la Iglesia católica declaró la nulidad de su matrimonio.

Alvarado llega al Vaticano tras dirigir EWTN News

La designación de María Montserrat Alvarado también representa un cambio en la dirección del Dicasterio para la Comunicación, que hasta ahora estaba encabezado por Paolo Ruffini, de 70 años.

Ruffini fue nombrado en 2018 por el Papa Francisco y se convirtió en el primer laico en dirigir un dicasterio, denominación que utiliza el Vaticano para identificar a los organismos que funcionan como ministerios dentro de su estructura administrativa.

Alvarado toma el puesto después de encabezar EWTN News, una división de Eternal Word Television Network (EWTN), considerada la mayor cadena católica de televisión de Estados Unidos.

La relación entre esta cadena y el Vaticano tuvo diferencias durante el pontificado de Francisco, quien cuestionó en distintas ocasiones a medios católicos conservadores.

El entonces pontífice llegó a criticar la existencia de una “gran cadena de televisión católica que critica sin cesar al papa”, en una declaración que fue interpretada como una alusión a EWTN, aunque no mencionó directamente a la empresa.

Durante ese periodo, algunos programas de la cadena se distinguieron por sus críticas a Francisco, quien impulsó cambios dentro de la Iglesia católica y enfrentó resistencia de sectores conservadores, particularmente en Estados Unidos.

Destacan nombramiento de una mujer laica en la Curia romana

La llegada de María Montserrat Alvarado a la dirección del Dicasterio para la Comunicación también fue señalada como un cambio en la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad dentro del Vaticano.

Lucetta Scaraffia, fundadora de la revista vaticana Mujeres Iglesia Mundo y profesora de Historia en la Universidad La Sapienza de Roma, declaró que Alvarado fue elegida por sus competencias y cualidades profesionales.

Scaraffia también destacó que la nueva directora es la primera persona no italiana en ocupar ese puesto, por lo que consideró que su experiencia podría aportar una perspectiva distinta y una visión más internacional a la comunicación de la Santa Sede.

La académica describió a Alvarado como una gestora de comunicación con experiencia, que construyó su propia trayectoria profesional.

Asimismo, consideró que la decisión del Papa León XIV refleja una actitud diferente hacia las mujeres dentro de la estructura eclesiástica.

Scaraffia señaló que, anteriormente, las mujeres seleccionadas para ocupar puestos importantes en el Vaticano eran principalmente religiosas, mientras que, en este caso, la designación recayó en una mujer laica con una trayectoria profesional en medios de comunicación.

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