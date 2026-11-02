Cancillería confirma muerte de mexicano en choque de trenes de España y apoya repatriación

La familia agradeció el apoyo recibido por esta tragedia. Foto: AFP.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de un mexicano durante el choque de trenes en Toledo, España, donde fallecieron 68 personas. De la misma manera, envío sus condolencias a familiares y amigos de la víctima e informó que brinda apoyo para la repatriación del cuerpo.

En un comunicado, la dependencia indicó que las autoridades españolas confirmaron la identidad de la víctima, quien para entonces seguía en calidad de desaparecida.

Con ello, la Cancillería agradeció el apoyo recibido por las autoridades locales para la localización del mexicano que murió por el choque de trenes en España. También destacó el trabajo de la Guardia Civil, cuyo personal encontró e identificó al mexicano.

Cancillería brinda apoyo a la familia

La SRE subrayó que han brindado asistencia consular a los familiares de la víctima que viajaron a España, toda vez que mantienen un acompañamiento permanente en la repatriación del cuer

Asimismo, la Embajada de México en España está realizando los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios del mexicano fallecido por el choque de trenes.

“En ese sentido, la familia solicita transmitir por este conducto su más amplio agradecimiento a todas las instituciones que han participado en la localización de su familiar y que les han prestado asistencia. También agradece a sus amistades y a quienes, incluidos los medios de comunicación, han expresado su solidaridad y apoyo en este duro momento.”

COMUNICADO. "La SRE lamenta el sensible fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España".https://t.co/FRRLIdAFfJ pic.twitter.com/Spec3y0gWI — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 2, 2026

¿Cómo fue el accidente?

Por la mañana del 28 de octubre, un tren de la empresa estatal Renfe, que partió de Madrid rumbo a Sevilla, impactó por detrás a otro convoy de la compañía Iryo, en la municipalidad de Urda, a alrededor de 150 kilómetros al sur de Madrid, en la región de Toledo.

La unidad de Iryo estaba detenida en la vía férrea, debido a un reporte sobre un presunto fallo en el sistema de seguridad ferroviaria LZB, el cual mide la velocidad y circulación de los trenes. Sin embargo, el convoy de Iryo recibió la orden de seguir el trayecto, por lo que después colisionó contra el tren detenido.

Este accidente dejó 69 personas muertas, entre ellas 12 extranjeros, incluidos cuatro estadounidenses, un argentino y un mexicano. Tres personas seguían desaparecidas hasta el 1 de noviembre.

Se trata del segundo incidente ferroviario de este tipo que ocurre en España en lo que va del 2026.

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