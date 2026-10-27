Después de Día de Muertos, ¿cuándo es el próximo puente obligatorio en México?

Foto: Cuartoscuro

Todavía quedan dos puentes obligatorios para alumnos y trabajadores en lo que resta de este 2026, después de los días festivos que estudiantes tendrán por este Día de Muertos.

Dicha festividad se conmemora el lunes 2 de noviembre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla esa fecha como suspensión de labores docentes en su calendario escolar 2026-2027, aplicable a escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria.

Además, el viernes 30 de noviembre habrá sesión del Consejo Técnico, por lo que no habrá clases.

Por ello, los estudiantes de educación básica tendrán un megapuente de cuatro días que abarcará del viernes 30 al lunes 2 de noviembre. Retomarán clases el martes 3.

En cambio, los trabajadores no tendrán puente por días festivos en conmemoración del Día de Muertos de este 2026, ya que el 2 de noviembre no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo.

No obstante, algunas empresas, instituciones o centros laborales pueden otorgarlo conforme a sus propias condiciones laborales.

¿Cuándo es el próximo puente por días festivos este 2026?

El siguiente descanso obligatorio será el 16 de noviembre de 2026, correspondiente al tercer lunes del mes. Se debe a la conmemoración del 20 de noviembre, Aniversario de la Revolución Mexicana.

Además, la SEP también contempla el 16 de noviembre como suspensión de labores docentes en el calendario escolar 2026-2027 para educación básica.

Por ello, el puente abarcará el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que los empleados que trabajen en día feriado deben recibir un salario doble, sumado a su salario correspondiente al descanso, lo que equivale a un pago triple.

¿El puente del 16 de noviembre será el último del año?

El último puente por día festivo de este 2026 será en Navidad, ya que el día 25 caerá en viernes, formando un fin de semana largo para las personas que descansan en sábado y domingo.

Dicho día coincide con el periodo vacacional de invierno en las escuelas de educación básica, programado del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027.

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