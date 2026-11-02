Restablecen transporte público en 11 comunidades de Juan R. Escudero y Tecoanapa, Guerrero, tras siete días sin servicio

Regresa el transporte público a 11 comunidades de Guerrero Foto: Cuartoscuro

Después de siete días sin servicio por presuntas amenazas de grupos delictivos, el transporte público se restableció en 11 comunidades de Guerrero, ubicadas en los municipios de Juan R. Escudero y Tecoanapa, durante las primeras horas del sábado 31 de octubre.

El transporte comenzó a dar servicio a las 6 am

Las camionetas de pasajeros retomaron sus recorridos a partir de las 6:00 horas, con acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, informó el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros.

La suspensión del servicio comenzó el viernes 23 de octubre, luego de que transportistas denunciaron presuntas amenazas que les impidieron continuar con sus actividades.

Qué comunidades recuperaron el transporte público en Guerrero?

La interrupción afectó rutas que conectan localidades de Juan R. Escudero y la región de la Costa Chica, desde Tlayolapa y la cabecera municipal de Juan R. Escudero, conocida como Tierra Colorada, hasta El Terrero y comunidades de la zona oriente de Tecoanapa, con conexión hacia Ayutla.

Habitantes de El Terrero habían denunciado que la falta de transporte dificultaba sus traslados y actividades cotidianas.

Rodríguez Cisneros explicó que el regreso de las unidades ocurrió después de varias reuniones entre autoridades estatales y representantes del sector transportista, quienes solicitaron garantías de seguridad para volver a trabajar.

El funcionario indicó que se les informó sobre las acciones de vigilancia y los operativos que se mantienen en la zona, con participación del 48 Batallón de Infantería y la Guardia Nacional.

Gobierno de Guerrero busca normalizar actividades en la región

Con el regreso del transporte público, las autoridades reportaron que también comenzó a regularizarse la actividad comercial en las comunidades afectadas.

El subsecretario señaló que el gobierno estatal mantiene comunicación con la Secretaría de Educación Guerrero para contactar a docentes y procurar que retomen sus actividades habituales una vez concluido el puente vacacional por el Día de Muertos.

Se prevé reunión con el presidente municipal de Juan R. Escudero

El subsecretario, sostuvo comunicación con el presidente municipal de Juan R. Escudero y prevén una reunión durante la semana siguiente para reforzar la coordinación institucional y la atención social.

Rodríguez Cisneros recordó que las concesiones del transporte público son otorgadas por el Estado, por lo que sus titulares tienen la obligación de garantizar el servicio a la población.

Finalmente, pidió a los habitantes denunciar cualquier hecho delictivo ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero y recordó que existen mecanismos para presentar denuncias anónimas.

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