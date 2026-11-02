Incendian vehículo y dejan restos humanos en el acceso a Salamanca

Incendian vehículo en acceso a Salamanca. Foto: Uno TV.

El incendio de un vehículo provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad este domingo en el acceso a Salamanca, Guanajuato cerca de la zona de La Cruz, donde además fueron localizados restos humanos en el interior de la unidad y sobre el pavimento.

Vehículo incendiado y restos humanos en acceso a Salamanca

El reporte generó la movilización de Bomberos, Policía Municipal y elementos de Tránsito, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia y controlar el fuego.

Debido a las labores de atención y seguridad, el acceso a la ciudad tuvo que ser cerrado a la circulación vehicular.

Tras controlar el incendio, se confirmó la presencia de restos humanos tanto dentro del automóvil como en la cinta asfáltica, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios y permitir el trabajo de las autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos habrían sido abandonados en ese punto.

Aún no se conocen las identidades de las víctimas

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de la o las personas a la que corresponden, ni las circunstancias en que fueron privadas de la vida.

Personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y del procesamiento de la escena para determinar cómo ocurrieron los hechos, establecer la identidad de la o las víctimas y esclarecer si el incendio del vehículo estuvo relacionado con el abandono de los restos.

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