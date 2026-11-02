Bombardeo en Venezuela deja 19 muertos; esto se sabe

Bombardeo en Venezuela. Foto: Pexels.

Un bombardeo del ejército de Venezuela contra un campamento de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó al menos 19 muertos. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el ataque se produjo en el lado venezolano de la frontera.

Al menos 19 muertos tras bombardeo en Venezuela

De acuerdo con medios internacionales, hay al menos 19 muertos tras un bombardeo del ejército de Venezuela contra un campamento de la guerrilla colombiana del ELN, en el lado venezolano de la frontera.

Al respecto, Fundaredes, una organización con presencia en el país sudamericano, había reportado inicialmente solo nueve muertos tras el ataque que se registró en la madrugada del viernes, en el estado fronterizo de Apure. Sin embargo, luego informaron 10 cadáveres más.

Helicópteros y drones realizaron el ataque

Fuentes militares aseguran que el bombardeo fue realizado con ayuda de helicópteros artillados y drones sobre el campamento, ubicado en una zona boscosa al suroeste de Apure.

Además, agregaron que el operativo contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, de agencias como la CIA y el FBI.

El ELN opera en varios puntos de la frontera

De acuerdo con datos de AFP, el ELN y otros grupos colombianos operan en varios puntos a lo largo de los dos mil 219 kilómetros de frontera común con Venezuela, donde controlan el narcotráfico y la minería ilegal.

Por esta razón, Colombia acusó por años al gobierno chavista de Venezuela de albergar en su territorio a fuerzas ilegales colombianas.

Pero este 2026, el gobierno venezolano se alineó con los intereses de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interna.

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