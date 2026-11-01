Valle de Catrinas 2026: dioses prehispánicos cobran vida en Atlixco, Puebla

Valle de Catrinas 2026 en Atlixco, Puebla. Foto: Genaro Zepeda.

Los dioses del sol, la luna, la lluvia, el viento y el inframundo regresaron simbólicamente a la tierra para formar parte del Valle de Catrinas 2026, en el pueblo mágico de Atlixco, Puebla.

Homenaje a los dioses prehispánicos con el Valle de Catrinas 2026

En su sexta edición, este circuito de esculturas monumentales rinde homenaje a las deidades prehispánicas y recupera parte de las creencias y tradiciones de las antiguas civilizaciones de México.

Entre las figuras destacan Mictlantecuhtli, señor del inframundo; Quetzalcóatl, la serpiente emplumada; Tláloc, dios de la lluvia; y Tonatiuh, deidad del sol.

Sin embargo, una de las esculturas que más llama la atención se encuentra en medio de un lago del centro de pesca deportiva Amatzcalli, en la junta auxiliar de Metepec. Se trata de Chalchiuhtlicue, diosa prehispánica de las aguas, cuyo nombre significa “la de la falda de jade”.

“Que el mundo sepa cómo vemos los mexicanos a la muerte a través del arte y la cultura de esta maravilla que elaboran manos atlixquenses. 100% los artesanos son atlixquenses y estamos muy orgullosos de eso”, comentó Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco.

“Impresionantes. Son paisajes muy bonitos estos que están en el campo de cempasúchil, son muy bellas con el cerro de fondo. La que está en el cerro con el Popocatépetl de fondo también está muy bonita”, dijo Sergio Rosas, uno de los visitantes.

19 catrinas monumentales conforman este circuito en Puebla

El recorrido incluye el zócalo, las calles del Centro Histórico, el Cerro de San Miguel, el panteón municipal y los campos de flores de cempasúchil.

Las catrinas de cinco metros de altura, elaboradas por artistas y artesanos locales, se mezclan con la arquitectura, naturaleza y tradiciones del Día de Muertos.

Son 19 esculturas monumentales que están distribuidas en Atlixco y ocho fueron enviadas a diferentes destinos de México y el extranjero.

Además de preservar las tradiciones, esta celebración representa una importante oportunidad económica para comerciantes, artesanos, restauranteros, hoteleros y productores de flores.

El circuito permanecerá abierto hasta el próximo 9 de noviembre.

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