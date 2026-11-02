No sólo Taddei: Morena exige investigar también la gestión de Lorenzo Córdova en el INE

Morena pide más investigaciones en el INE. Foto: Cuartoscuro

Morena exigió investigar las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), no sólo durante la administración de Guadalupe Taddei, sino también en la gestión de Lorenzo Córdova y periodos anteriores, para determinar posibles responsabilidades por el manejo de recursos públicos.

En un comunicado difundido este domingo 1 de noviembre de 2026, el partido pidió revisar las contrataciones del organismo electoral, identificar a los funcionarios que las autorizaron y esclarecer quiénes pudieron beneficiarse.

Además, Morena se deslindó de la llegada de Taddei a la presidencia del INE en 2023 y sostuvo que su salida del cargo no debe significar el cierre de las investigaciones.

Morena pide investigar contratos del INE durante la gestión de Lorenzo Córdova

En el comunicado 152/2026, Morena señaló que los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos del INE no comenzaron durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

El partido sostuvo que existen antecedentes de presuntas irregularidades desde los tiempos del Instituto Federal Electoral (IFE), cuando los órganos de control documentaron anomalías e impusieron sanciones.

Como ejemplo, mencionó un contrato de arrendamiento de vehículos celebrado en 2015 con la empresa Jet Van, durante la administración de Lorenzo Córdova.

Según Morena, el contrato alcanzó un monto cercano a mil millones de pesos, cuyo costo fue cuestionado por la entonces Contraloría del organismo electoral.

Sin embargo, el señalamiento del partido no constituye por sí mismo una determinación de responsabilidad administrativa o penal contra el exconsejero presidente.

Morena también recordó las denuncias de fraude electoral de 2006 y compra de votos de 2012, como parte de los antecedentes políticos que mencionó en su posicionamiento.

¿Qué exige investigar Morena sobre las contrataciones del INE?

Ante los señalamientos recientes sobre el manejo de recursos del instituto, Morena solicitó una investigación que permita conocer las condiciones en las que se realizaron las contrataciones.

El partido planteó esclarecer los siguientes puntos:

Quiénes autorizaron los contratos del organismo electoral

del organismo electoral Qué empresas participaron como proveedoras del INE

como proveedoras del INE Desde cuándo mantienen relaciones comerciales con el instituto

mantienen relaciones comerciales con el instituto Quiénes se beneficiaron de las contrataciones

de las contrataciones Por qué no se corrigieron las irregularidades señaladas en administraciones anteriores

Morena sostuvo que las investigaciones deben incluir tanto a funcionarios actuales como a quienes ocuparon cargos en administraciones pasadas.

“La salida de una funcionaria no puede cerrar las investigaciones ni dejar en el olvido las responsabilidades de ex servidores públicos”, señaló el partido.

El posicionamiento ocurre después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

Morena se deslinda de Guadalupe Taddei: “No fue una designación de Morena”

Otro de los puntos del comunicado fue el mecanismo mediante el cual Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

Morena rechazó que su nombramiento haya sido una decisión directa del partido y recordó que su trayectoria en organismos electorales comenzó antes de 2023.

En particular, señaló que en 2014 Taddei fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, encabezado entonces por Lorenzo Córdova.

Posteriormente, en 2023, llegó a la presidencia del instituto mediante el procedimiento de insaculación, después de que la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada para realizar el nombramiento.

“No fue una designación de Morena”, afirmó el partido.

La insaculación es un mecanismo de selección por sorteo previsto en la legislación cuando no se consigue la votación necesaria para elegir a las personas que ocuparán determinados cargos.

Con este argumento, Morena sostuvo que la trayectoria de Taddei no puede atribuirse exclusivamente a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum también pidió investigar contratos de Taddei y Córdova

El posicionamiento de Morena coincide con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el pasado 27 de octubre solicitó una revisión amplia de las contrataciones del INE.

Durante su conferencia matutina, la mandataria pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue los contratos celebrados durante la administración de Taddei y las gestiones anteriores.

También planteó identificar desde cuándo participan las empresas proveedoras y revisar posibles irregularidades en la utilización de recursos públicos.

La presidenta señaló que las investigaciones no deben limitarse a los hechos recientes y que, si se detectan conductas indebidas, las autoridades correspondientes deberán actuar.

Asimismo, pidió que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE proporcione a la ASF la información disponible sobre los expedientes relacionados con las contrataciones cuestionadas.

¿Qué respondió Lorenzo Córdova a los señalamientos?

Antes del comunicado de Morena, Lorenzo Córdova rechazó las acusaciones de irregularidades durante su administración, que abarcó de 2014 a 2023.

El exconsejero presidente sostuvo que el INE fue objeto de múltiples auditorías durante ese periodo y aseguró que los órganos fiscalizadores no encontraron anomalías relevantes.

También manifestó su disposición a que las autoridades revisen nuevamente las contrataciones realizadas durante su gestión.

Córdova cuestionó los señalamientos del Gobierno federal y sostuvo que las observaciones detectadas durante su administración fueron atendidas mediante los procedimientos correspondientes.

Hasta ahora, los señalamientos políticos y las solicitudes de investigación no equivalen a una resolución que acredite responsabilidades contra los exfuncionarios mencionados.

Morena pide sanciones sin importar quiénes estén involucrados

En la parte final de su comunicado, Morena aseguró que las investigaciones deben continuar independientemente de los cambios en la presidencia del INE.

El partido sostuvo que la autonomía del organismo electoral debe garantizar su independencia frente al poder político, pero no impedir la fiscalización de los recursos públicos.

También afirmó que no respaldará a funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción, independientemente de sus relaciones personales o políticas.

“Exigimos toda la verdad y sanciones sin encubrimientos ni excepciones”, señaló Morena.

El partido reiteró que las autoridades deben esclarecer las contrataciones cuestionadas y, en caso de acreditarse irregularidades, determinar las responsabilidades correspondientes.

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