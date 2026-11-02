José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminan su relación, así lo dieron a conocer

José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminan Foto: cuartoscuro

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tomaron la decisión de poner fin a su relación, así lo informaron a través de un video publicado en sus redes sociales, donde hacen oficial la separación.

Después de que hace unos meses corriera el rumor de que terminaron su romance, ahora confirman esto, asegurando que seguirán haciendo lo mejor para su hija en común, esto después de que ambos se mostraran juntos públicamente luego de las especulaciones que circulaban sobre su relación y una posible ruptura.

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

José Eduardo Derbez y Paola Dalay publicaron un video para dar a conocer la decisión de separarse. Aunque no especificaron sus motivos, sí dejaron en claro que ambos se encuentran bien y seguirán conviviendo y viendo por su hija.

“Sí, bueno, este, pues tomamos la decisión de separarnos, eh, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”. se puede escuchar decir al actor.

Cabe señalar que ambos habrían enfrentado los rumores de su separación de hace unas semanas apareciendo juntos en una alfombra roja, aunque ahora afirman que ni ellos entendían bien qué estaban viviendo.

“Y sí, como dice Paola, pues si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos cómo decirlo ni nosotros sabíamos qué onda, pero pues bueno, nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos. Eh, y bueno, siempre vamos a estar, pues, pendientes de nuestra hija y que sea lo mejor para ella” mencionó.

Ambos, con un semblante serio, afirman que la separación viene desde el amor y que aún se les podrá seguir viendo juntos por su hija.

De esta manera, la pareja confirma el fin de su romance, pero deja en claro que mantendrán una relación cercana por el bienestar de su hija, quien seguirá siendo una prioridad para ambos.

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