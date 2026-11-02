Lluvias y frío no darán tregua: vienen 4 días más de tormentas en estos estados
El frente frío 4 provocará lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas del 2 al 5 de noviembre; Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias fuertes el miércoles.
El frente frío número 4 continuará su desplazamiento sobre distintas regiones de México y mantendrá las condiciones para lluvias, chubascos, rachas de viento y descenso de temperaturas durante los próximos días.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), del lunes 2 al jueves 5 de noviembre de 2026 se esperan precipitaciones en el noroeste, occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
El miércoles se pronostican lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, durante las madrugadas podrían registrarse temperaturas de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Lunes 2 de noviembre: lluvias intensas en Baja California y chubascos en el sur
El frente frío número 4, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y un río atmosférico favorecerán lluvias fuertes a intensas en el noroeste del país.
Los estados con precipitaciones previstas son:
- Lluvias muy fuertes a intensas, de 75 a 150 milímetros: Baja California, en zonas norte, centro y sur.
- Lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: Baja California Sur, en el norte, y Sonora, en zonas norte, oeste, centro y este.
- Chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: Chihuahua, en el noroeste.
- Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros: Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Puebla.
También se esperan rachas de viento de 60 a 80 km/h en el golfo de California, Baja California y Sonora; en Chihuahua podrían alcanzar de 50 a 70 km/h.
En cuanto al frío, las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados se prevén en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. En áreas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca podrían descender de 0 a 5 grados.
Martes 3 de noviembre: chubascos en el norte, occidente y sureste
El frente frío 4 se desplazará sobre el noroeste y norte de México, donde interactuará con una vaguada y la corriente en chorro subtropical. Estos sistemas provocarán viento, descenso de temperatura y lluvias.
Se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Las lluvias aisladas podrían presentarse en Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Puebla.
Para esta jornada, Sonora y Chihuahua podrían registrar rachas de viento de 50 a 70 km/h, mientras que en Coahuila se esperan rachas de 40 a 60 km/h. En el istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca, habrá viento de componente norte.
Miércoles 4 de noviembre: lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas
El miércoles se prevén las precipitaciones más importantes del periodo en el sur del país. Los canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe favorecerán lluvias en diversas regiones.
El pronóstico contempla:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros: Guerrero, en la costa; Oaxaca, en el suroeste, y Chiapas, en el sur.
- Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México.
Se esperan rachas de viento de 30 a 50 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, así como en la costa occidental de la península de Baja California.
Jueves 5 de noviembre: lluvias y chubascos en el centro y sureste
Para el jueves, el frente frío permanecerá sobre el oriente del territorio nacional, por lo que continuará la probabilidad de lluvias y chubascos. La masa de aire frío asociada comenzará a modificar sus características térmicas, lo que favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas.
Los estados con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros serán Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla y Veracruz.
Las lluvias aisladas podrían presentarse en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias y el viento?
El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.
Las precipitaciones también podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Por su parte, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Se recomienda mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y a las actualizaciones del pronóstico meteorológico.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento