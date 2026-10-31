Del otro lado del miedo: así es la experiencia inmersiva de “The Terror: Devil in Silver” en La Mole

“The Terror: Devil in Silver” en La Mole. Foto: Óscar Gómez

La experiencia inmersiva de “The Terror: Devil in Silver”, basada en la tercera temporada de la serie de AMC, es una de las activaciones principales de La Mole Horror Edition 2, que se lleva a cabo este fin de semana de spooky season en el World Trade Center de la Ciudad de México (CDMX).

Como parte de nuestra asignación, en Unotv.com com nos armamos de valor y entramos a la activación que consiste en una réplica multisensorial de la habitación de Pepper, protagonista de esta entrega e interpretado por Dan Stevens, ubicada en el hospital psiquiátrico de New Hyde, en Nueva York.

¿Cómo nos fue en la experiencia de “The Terror: Devil in Silver”?

La experiencia reta a los asistentes a descifrar dónde está la salida de la habitación.

Esto, al sumergirlos en una atmósfera tensa y terrorífica que capta toda la esencia de la serie “The Terror: Devil in Silver”.

“The Terror: Devil in Silver”, Foto: Óscar Gómez

¿Qué debes saber de la serie?

Producida por el reconocido director de cine, Ridley Scott, y por Shudder, servicio de streaming estadounidense especializado en horror y género fantástico, “The Terror: Devil in Silver” está compuesta por seis capítulos.

En ella veremos cómo es que Pepper, un hombre de clase trabajadora, injustamente, termina internado en el hospital psiquiátrico donde, además de convivir con los pacientes, deberá lidiar con médicos con un oscuro pasado y una presencia demoniaca.

Además de Dan Stevens, el elenco está conformado por Judith Light, CCH Pounder, Chinaza Uche, Hampton Fluker y Maureen Sebastian, entre otros.

Mientras que Karyn Kusama, Emmanuel Osei-Kuffour Jr. y Craig William Macneill dirigen los seis episodios de “Devil in Silver”.

Foto: AMC

¿Hasta cuándo estará disponible la experiencia de “The Terror: Devil in Silver”?

Como parte de las experiencias de La Mole Horror Edition 2, “The Terror: Devil in Silver” estará disponible durante este fin de semana de Halloween y Día de Muertos en CDMX.

Además, se proyectarán los seis episodios durante la convención. Los primeros tres el sábado 31 de octubre, a partir de las 14:00 horas, y el resto el domingo 1 de noviembre.

Los horarios de la activación son:

Sábado, de 11:00 a 21:00 horas

Domingo, de 10:00 a 20:00 horas

Foto: AMC

La Mole Horror Edition 2, a detalle

Dedicada al cine y a la cultura del terror, La Mole Horror Edition es la vertiente de La Mole Convention que, este año, celebra su 30 aniversario.

Con su propia identidad dentro del universo de la convención, esta segunda edición forma parte de los festejos del evento de fantasía, cómics y cultura pop que, en 1996, fue fundado por el arquitecto Ignacio Septién.

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