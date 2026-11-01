“La justicia llegará”: Grecia Quiroz, a un año del homicidio de Carlos Manzo

Movilización en Uruapan por año luctuoso de Carlos Manzo. Foto: César Cabrera

A un año del homicidio de Carlos Manzo, la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó una movilización para exigir justicia y recordar al exalcalde. Desde el lugar donde fue atacado, a escasos 50 metros de donde perdió la vida, advirtió que quienes ordenaron su asesinato enfrentarán las consecuencias.

“Quiero decirles a quienes mandaron matar a Carlos Manzo, que la justicia llegará, más allá de lo político, más allá de muchas cosas que se puedan imaginar, hay una justicia divina, de la cual nadie se va a escapar en esta vida y esa justicia les llegará a esas personas que dieron la orden de ejecutar a Carlos ese día”, declaró.

La marcha reunió a personas vestidas de blanco, quienes avanzaron por las calles de Uruapan con lonas, cartulinas y globos con la silueta de Manzo. La movilización contó con un dispositivo de seguridad y concluyó con actividades de homenaje en la plaza principal, donde se develó una estatua en memoria del exalcalde.

Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo y a sus hijos

Desde un templete, Grecia Quiroz habló de la ausencia de su pareja y de la esperanza que mantiene de volver a escuchar su voz. También recordó el impacto que su muerte ha tenido en sus hijos.

“Evidentemente me has hecho mucha falta, le has hecho mucha falta a tu pueblo, le has hecho mucha falta a nuestros hijos; hoy, durante un año, no les miento, sigo con esa esperanza de volver a escuchar su voz”.

Durante el homenaje se colocaron ofrendas y adornos en la plaza principal, donde también se congregaron familiares, seguidores y habitantes que acudieron a recordar a Manzo.

A la movilización se sumaron integrantes del Movimiento del Sombrero, incluidos algunos que han sido citados a declarar en calidad de testigos. También asistió Diana Rodríguez, madre de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz devela estatua de Carlos Manzo en Uruapan

Antes de la concentración, Grecia Quiroz develó una estatua de Carlos Manzo en la Plaza Morelos de Uruapan. La escultura muestra al exalcalde con sombrero y el puño derecho levantado; a sus pies fueron colocadas flores de cempasúchil.

Durante su mensaje, la alcaldesa recordó que su esposo fue asesinado en la plaza municipal y lamentó que sus hijos hayan perdido la oportunidad de crecer junto a él.

“A Carlos le arrebataron la vida, le quitaron la oportunidad de ver crecer a nuestros hijos, le quitaron la oportunidad de abrazar nuevamente a su madre”, expresó.

Quiroz también se dirigió a las madres buscadoras, familias de personas desaparecidas y víctimas de extorsiones, homicidios y desplazamientos. Señaló que México mantiene una deuda con quienes esperan justicia.

Grecia Quiroz exige justicia y paz para Michoacán durante movilización en Uruapan

Grecia Quiroz afirmó que la movilización realizada este domingo en Uruapan fue convocada para exigir justicia y paz para Michoacán y México, y sostuvo que no tiene relación con partidos políticos ni temas electorales.

En un mensaje, señaló que la población está cansada de la violencia y acusó a quienes, dijo, protegen a la delincuencia. También llamó a no dejarse paralizar por el miedo y aseguró que las víctimas de injusticias no deben rendirse.

“MICHOACÁN TIENE HAMBRE Y SED DE JUSTICIA”, expresó.

Madres buscadoras se suman a la marcha por justicia y paz

El llamado de Grecia Quiroz también convocó a madres buscadoras de distintas regiones de Michoacán y del país, quienes marcharon para exigir justicia y visibilizar la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Una de ellas expresó el dolor que enfrenta al tener que salir a las calles para reclamar por su hijo.

“No es justo, señores, no es justo que estemos viviendo, que estemos obligadas a recorrer este camino día con día. Un día me levanté con un niño en brazos y hoy me tengo que levantar a vestirme, a ponerme una playera y levantar la voz porque me lo han arrebatado”.

Movimiento del Sombrero exige que se esclarezca el homicidio

Durante la movilización también participó Arturo Ramírez Rivas, secretario del Ayuntamiento, quien sostuvo que aún falta trabajo por realizar para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo.

“Les decimos que hace falta mucho trabajo por hacer, que sigue haciendo falta la línea política, que pronto vamos a seguir alzando la voz porque hay mucho que se debe hacer saber. Han querido tergiversar las cosas, han querido culparnos y no han encontrado nada porque nosotros no sabemos nada, nosotros somos amigos desde el primer momento del presidente Carlos Manzo”.

De acuerdo con cifras de la autoridad estatal, cinco mil personas participaron en la marcha, vestidas de blanco. La jornada incluyó la develación de una estatua en la plaza donde Manzo cayó herido tras recibir seis impactos de bala, en un ataque perpetrado por un adolescente de 17 años.

A un año del crimen, familiares, autoridades municipales y simpatizantes reiteraron su exigencia de justicia y el esclarecimiento de los hechos.

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