Alerta en Guerrero: 29 personas se intoxican tras comer tamales; hay cinco hospitalizados

29 personas intoxicadas por comer tamales en Guerrero. Foto: Cuartoscuro

Al menos 29 personas resultaron intoxicadas luego de consumir tamales en la localidad de Linda Vista, municipio de Tlapa, Guerrero. Entre las personas afectadas se encuentran niñas y niños, quienes recibieron atención médica en el Hospital General de Tlapa.

El IMSS-Bienestar informó que los pacientes comenzaron a llegar al servicio de Urgencias a partir de las 19:00 horas del 31 de octubre, luego de presentar síntomas gastrointestinales y referir que habían consumido el mismo alimento.

De las 29 personas atendidas, 24 fueron dadas de alta por mejoría, mientras que las cinco restantes permanecen hospitalizadas bajo vigilancia médica y reciben tratamiento de acuerdo con sus condiciones clínicas.

Intoxicación masiva en Linda Vista, Tlapa!!



Al menos 29 personas resultaron intoxicadas después de ingerir tamales! Del total, 5 personas aún permanecen en atención hospitalaria y el resto fue dada de alta



La Secretaría de Salud indicó que los pacientes están bajo supervisión… pic.twitter.com/PpcOtOPo2k — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 1, 2026

¿Qué pasó con las personas intoxicadas en Tlapa, Guerrero?

Ante la llegada de los pacientes, el Hospital General de Tlapa activó su plan de contingencia hospitalaria para coordinar la valoración y atención de cada caso.

El personal médico administró soluciones intravenosas y medicamentos para controlar los síntomas. También se realizaron estudios de laboratorio para dar seguimiento al estado de salud de las personas afectadas.

En la atención participaron distintas áreas del hospital, entre ellas los servicios médicos, Enfermería, Laboratorio y Trabajo Social, con el propósito de brindar atención integral y acompañamiento a los pacientes y sus familiares.

Investigan el origen de la intoxicación por tamales

El IMSS-Bienestar informó que notificó a las autoridades regionales y estatales para dar seguimiento al probable brote y coordinarse con las instancias de vigilancia epidemiológica.

El objetivo es identificar el origen de la intoxicación y establecer medidas para prevenir nuevos casos. Hasta el momento, la información proporcionada por la institución no precisa qué sustancia o agente habría provocado los síntomas.

Por su parte, la Secretaría de Salud llamó a la población a reforzar las medidas de higiene y conservación de alimentos para reducir riesgos de enfermedades gastrointestinales.

El IMSS-Bienestar reiteró su compromiso de brindar atención médica gratuita y oportuna a las personas afectadas.