Muere María Alicia Delgado, actriz de “Cero en conducta”, a los 77 años

| 17:29 | Marco Antonio Jiménez Arreola | UnoTV

María Alicia Delgado. Foto: Cuartoscuro

La actriz, comediante y locutora mexicana María Alicia Delgado, reconocida por su participación de comedia como en “Derbez en cuando” y “Cero en conducta”, murió a los 77 años, según informes este miércoles.

“Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”, escribió Televisa Espectáculos en su cuenta de instagram.

¿Quién era María Alicia Delgado, actriz de “La Abuela” y “¿Tú crees?”?

María Alicia Delgado fue una actriz mexicana reconocida por su trayectoria en programas de comedia, telenovelas y series de televisión. Originaria de Monterrey, Nuevo León, inició su carrera artística en la década de los 70 y ganó popularidad gracias a su participación en producciones como “El tesoro del saber” y “¡Anabel!”, donde compartió pantalla con Eugenio Derbez y Anabel Ferreira.

Uno de sus personajes más recordados fue “La Abuela”, en el programa “Cero en conducta”. También participó en “Derbez en cuando” y “XHDRBZ”, mientras que en la serie “¿Tú crees?” interpretó a Dora, una empleada de limpieza de Almacenes Patito.

Su carrera también incluyó personajes en distintas telenovelas, entre ellos:

  • “Zacatillo, un lugar en tu corazón”: Alicia “Lichita” López y López.
  • “La vecina”: Marina Zaldívar.
  • “Enamorándome de Ramón”: Fredesvinda Solórzano.
  • “Ringo”: Clara Navarro.
  • “Fugitivas, en busca de la libertad”: María del Rosario “Charo” Hernández.
  • “Monteverde”: Madre Gustava Río Seco.
    Además, prestó su voz al personaje de la Abuelita en películas animadas como “Un gallo con muchos huevos” y “Un rescate de huevitos”.

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