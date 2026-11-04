Penales en México: 122 mil presos sin sentencia, 3 mil muertes y hacinamiento

Penales mexicanos concentran problemas sistémicos. Foto: Cuartoscuro

Los penales en México registran problemas de sobrepoblación, falta de custodios, violencia y deficiencias en los servicios básicos. Además, 122 mil 549 personas permanecían encarceladas sin sentencia hasta septiembre de 2026, mientras que entre 2022 y 2025 se contabilizaron 3 mil 317 defunciones en centros penitenciarios.

De acuerdo con el estudio Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales, de la organización Causa en Común, hasta septiembre de 2026 había 276 mil 873 personas privadas de la libertad en el país. De ellas, el 44% no había recibido una sentencia.

🟥 Causa en Común presenta el estudio "Inseguridad, Injusticia, Instituciones Rotas: el caso de los penales".



🔗 Consulta el informe completo en https://t.co/CHJLnEk48J



#Cárceles #DerechosHumanos #infraestructura pic.twitter.com/EPbSiyza0B — Causa en Común (@causaencomun) November 4, 2026

Más de 122 mil personas están presas sin sentencia en México

El informe señala que 122 mil 549 personas estaban encarceladas sin sentencia, una cifra equivalente a casi la mitad de la población penitenciaria del país.

Esto significa que aproximadamente cuatro de cada 10 personas encarceladas permanecían en prisión mientras continuaba su proceso penal.

Además, según datos del Inegi de 2025 retomados por el estudio, al menos el 20% de las personas sin sentencia llevaba 24 meses o más esperando la resolución de su proceso.

Causa en Común plantea revisar el uso de la prisión preventiva oficiosa como parte de las medidas para atender esta situación.

Sobrepoblación en penales: 20 estados superan su capacidad

La sobrepoblación también representa un problema. Hasta septiembre de 2026, los penales estatales albergaban 38 mil 796 personas por encima de su capacidad instalada, equivalente a una sobrepoblación del 19%.

Los estados con mayores porcentajes eran:

Nayarit: 257%

Estado de México: 125%

Morelos: 115%

Sonora: 108%

Quintana Roo: 103%

En Nayarit, el porcentaje significa que por cada 100 espacios disponibles había aproximadamente 357 personas encarceladas.

Situación de penales en México, según Causa en Común. Foto: Uno TV | IA-CHAT GPT

Más de 3 mil defunciones en cárceles entre 2022 y 2025

Otro de los hallazgos es el registro de 3 mil 317 defunciones de personas privadas de la libertad entre 2022 y 2025.

Durante ese periodo también se contabilizaron:

339 suicidios

47 homicidios

3 mil 145 agresiones

Mil 989 riñas

El documento no presenta un desglose completo de las causas de muerte, por lo que no todas las defunciones pueden atribuirse a hechos violentos. Las agresiones y riñas corresponden a incidentes registrados, no a cifras de fallecimientos.

CNDH detecta falta de custodios y problemas de higiene

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH, citado en el informe, 92% de los penales estatales evaluados presentaba insuficiencia de custodios y otro 92% registraba deficiencias de higiene.

Asimismo, el 77% tenía problemas en los servicios de salud y el 48% carecía de actividades educativas.

El estudio también documenta prácticas de autogobierno o cogobierno en al menos 31 penales, situaciones en las que personas privadas de la libertad ejercen o comparten funciones que corresponden a las autoridades penitenciarias.

Ante este panorama, Causa en Común propone fortalecer la capacitación del personal, modernizar las instalaciones y ampliar los programas de reinserción social.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia