Trump pierde el Congreso: qué podrá frenar la oposición desde enero

Donald Trump. Foto: AFP

La victoria demócrata en las elecciones intermedias del 3 de noviembre cambió el equilibrio político de Estados Unidos. Desde enero de 2027, Donald Trump tendrá que gobernar con un Congreso controlado por sus opositores, una situación que puede complicar sus planes, abrir investigaciones sobre su administración y frenar algunas de sus iniciativas. El presidente seguirá en la Casa Blanca, pero ya no tendrá el mismo respaldo legislativo.

El Partido Demócrata consiguió recuperar tanto la Cámara de Representantes como el Senado, de acuerdo con los resultados reportados por Associated Press y Reuters. La derrota republicana marca un giro para Washington justo cuando Trump entra en los dos últimos años de su mandato.

¿Qué podrá hacer el Congreso demócrata contra Trump?

El primer cambio se verá en la capacidad de investigar al gobierno. Los demócratas tendrán el control de las comisiones y podrán organizar audiencias, solicitar documentos y citar a funcionarios para que expliquen decisiones de la administración.

La agencia Reuters informó que la nueva mayoría buscará revisar actuaciones del presidente, sus colaboradores y algunos asuntos relacionados con sus intereses económicos. No significa que ya existan pruebas de delitos, pero sí que la Casa Blanca tendrá que responder a un escrutinio mucho más intenso.

Está en juego el margen de Trump para el resto de su mandato

El presupuesto también será un campo de batalla. El Congreso tiene poder sobre el gasto federal y la financiación del gobierno. Esto puede darle a la oposición herramientas para negociar recursos y condicionar algunas prioridades de Trump. Los desacuerdos podrían provocar nuevos enfrentamientos por el presupuesto e incluso elevar el riesgo de un cierre parcial de agencias federales.

El Senado podría frenar nombramientos de Trump

La recuperación del Senado es especialmente importante. Esta cámara confirma a los integrantes del gabinete, embajadores y jueces federales, incluidos los magistrados de la Corte Suprema.

Con los demócratas al frente, el presidente ya no tendrá asegurada la aprobación de sus candidatos. La nueva mayoría podría retrasar o rechazar nombramientos que considere inaceptables. Si se abre una vacante en la Corte Suprema, la disputa podría volverse todavía más delicada.

¿Cambiarán los aranceles y las políticas migratorias?

Para los latinos que viven en Estados Unidos, dos asuntos merecen especial atención: los aranceles y la inmigración.

Los demócratas podrían impulsar votaciones para cuestionar los impuestos a las importaciones que ha aplicado Trump, revisar sus efectos en los precios y buscar límites a ciertas medidas comerciales. Esto importa también para México, porque los aranceles pueden repercutir en productos, empresas y consumidores de ambos lados de la frontera.

Sin embargo, no significa que los aranceles desaparecerán en enero. Como explicó Imagen Radio al analizar las facultades del Congreso, el presidente conserva herramientas para aplicar determinadas medidas comerciales. Además, podría vetar una ley que intente revertirlas.

Trump incrementará 50% aranceles a Canadá. Foto: AFP

En inmigración, el cambio tampoco será automático. La mayoría demócrata podría bloquear reformas legislativas que respalden la agenda de Trump o negociar condiciones más estrictas para aprobar fondos relacionados con su aplicación. Pero el presidente seguirá teniendo autoridad ejecutiva sobre la aplicación de las leyes migratorias y la dirección de las agencias federales.

¿Los demócratas pueden destituir a Trump?

La posibilidad de un nuevo impeachment también vuelve a la conversación. La Cámara de Representantes puede aprobar cargos contra el presidente por mayoría simple, pero eso no basta para sacarlo de la Casa Blanca.

Después tendría que celebrarse un juicio en el Senado y conseguirse el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes para condenarlo y destituirlo. Es un umbral muy alto. Por eso, aunque los demócratas podrían abrir ese procedimiento, la victoria electoral no significa que Trump vaya a ser removido del cargo.

Trump seguirá gobernando, pero tendrá menos margen

Hay una diferencia importante entre perder el Congreso y perder la presidencia. Trump seguirá al frente del Poder Ejecutivo hasta enero de 2029 y conservará facultades para dirigir la administración, tomar decisiones de política exterior y emitir órdenes ejecutivas dentro de los límites legales.

El nuevo Congreso comenzará a trabajar el 3 de enero de 2027. Hasta entonces, los republicanos mantendrán formalmente el control de ambas cámaras, como explicó Artículo 14.

Donald Trump. Foto: AFP

La gran pregunta será qué tanto podrán convertir los demócratas su victoria en cambios concretos. Tienen herramientas para investigar, negociar y bloquear iniciativas, pero no una llave para deshacer por sí solos todas las decisiones de Trump. Para millones de familias, incluidos los hogares latinos que esperan respuestas sobre precios, empleo e inmigración, la diferencia se medirá menos en los discursos de Washington y más en lo que realmente cambie en su vida diaria.

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