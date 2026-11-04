Mauro Muñoz, el productor detrás de proyectos nominados al Latin Grammy

Mauro Muñoz, productor mexicano Foto: Especial

Mauro Muñoz es un productor mexicano cuyo trabajo lo ha llevado a ser nominado al Latin Grammy por “QUERIDA AMALIA” de BRUSES, aunque su trayectoria comenzó como músico, hasta que poco a poco encontró su sitio en la producción.

Por este motivo, platicó con unotv.com sobre su trabajo y cómo fue que comenzó su carrera en la música, así como los diferentes géneros en los que ha participado, explicando que que comenzó como músico y después se interesó por la composición

“La necesidad me ha llevado a aprender a hacer un poco de todo. Desde ser músico de sesión, de gira, suplente, tocando covers, director musical, tuve que aprender a grabar y editar”, mencionó.

Esta experiencia le permitió trabajar con diferentes géneros musicales como el pop, el rock y el regional mexicano, algo que actualmente considera natural: “Para mi se siente muy natural brincar de un género a otro, siempre haciéndolo con mucho respeto y tratando de dar el mejor resultado”.

Mauro Muñoz y su nominación al Latin Grammy con BRUSES

Una de las ceremonias más importantes en el mundo de la música latina es la de los Latin Grammy, donde Mauro fue nominado por el tema “QUERIDA AMALIA” de BRUSES.

“Para mi es un recordatorio de lo importante que es confiar en el proceso y no juzgar las ideas al momento de crear; dejar las ideas fluir, descansar de la canción y retomarla para pulir detalles”, afirmó.

Con la emoción de alguien que comparte su pasión, el productor nos habló sobre cómo ha sido la relación creativa entre él y BRUSES, con quien ha trabajado desde Monstruos hasta DESDE EL COMA.

“Nuestra dinámica en el estudio siempre se ha basado en empujar los límites, en romper las reglas, en decir las cosas sin filtros y sin censura”, aseguró.

Los proyectos de Mauro Muñoz

El trabajo de Mauro lo llevó a colaborar con artistas como Kenia Os en “Love Bombing”, lo que define como “una experiencia increíble”.

El productor explicó que fue invitado a un campamento de composición para el disco de la cantante, donde junto con otros autores desarrolló una canción que posteriormente trabajó durante varios meses, realizando cambios con Kenia Os y su equipo hasta encontrar la versión final.

Asimismo, en Capítulo 8 de Vilax compartió cómo organizó un campamento de composición de tres días, donde reunieron alrededor de 30 canciones, de las cuales seleccionaron 15 para formar parte del álbum.

El proceso incluyó la selección de temas, diferentes estilos musicales como baladas y cumbias, además de ensayos antes de entrar al estudio:“Ya encontrando las canciones, para mi el reto es no repetirnos en producción y lograr que cada canción brille por si misma”, mencionó.

Otro de los álbumes en los que tuvo participación es Las de Infante, un proyecto que recupera clásicos de Pedro Infante y que para Mauro tiene un significado especial, pues algunas canciones le recuerdan su infancia junto a sus abuelos: “La herencia que nos dejó en canciones que se convirtieron en clásicos”.

Del pop al regional mexicano, Mauro Muñoz continúa trabajando con diferentes artistas, explorando nuevos sonidos y buscando que cada canción tenga su propia identidad, sin importar el género musical.

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