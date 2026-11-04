Los estados con más sobrepoblación en penales; Nayarit alcanza 257%

Cinco estados registran sobrepoblación en penales. Foto: Getty Images/Cuartoscuro

Nayarit encabeza la lista de los estados con mayor sobrepoblación en penales de México, con un nivel de 257%, seguido por el Estado de México, Morelos, Sonora y Quintana Roo. Así lo revela el estudio Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales, elaborado por la organización Causa en Común.

El informe señala que, hasta septiembre de 2026, 20 estados tenían más personas encarceladas de las que podían albergar. En conjunto, los centros penitenciarios estatales registraban 38 mil 796 personas por encima de su capacidad instalada.

🟥 Causa en Común presenta el estudio "Inseguridad, Injusticia, Instituciones Rotas: el caso de los penales".



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#Cárceles #DerechosHumanos #infraestructura pic.twitter.com/EPbSiyza0B — Causa en Común (@causaencomun) November 4, 2026

¿Cuáles son los 5 estados con mayor sobrepoblación en penales?

De acuerdo con los datos recopilados por Causa en Común, estas son las cinco entidades con los niveles más altos de sobrepoblación penitenciaria:

Nayarit: 257% de sobrepoblación

257% de sobrepoblación Estado de México: 125%

125% Morelos: 115%

115% Sonora: 108%

108% Quintana Roo: 103%

Los cinco estados presentan porcentajes superiores al 100%, lo que significa que sus cárceles albergan a más del doble de las personas para las que tienen espacio.

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A escala nacional, los penales estatales registraban una sobrepoblación del 19%, según el estudio.

Esto significa que, en conjunto, tenían casi 39 mil personas más de las que podían recibir conforme a su capacidad instalada.

El documento también señala que México contaba con 276 mil 873 personas privadas de la libertad hasta septiembre de 2026, considerando los sistemas penitenciarios estatal y federal.

De ese total, 258 mil 844 eran hombres y 18 mil 29 mujeres.

México tiene menos penales estatales que en 2015

El estudio identifica otro cambio en la infraestructura penitenciaria: la reducción del número de establecimientos.

Mientras que en 2015 había 298 centros penitenciarios estatales, para 2026 la cifra había disminuido a 261, es decir, 37 menos.

En el ámbito federal, los centros penitenciarios pasaron de 19 en 2019 a 14 en 2026.

Ante la sobrepoblación, Causa en Común propone modernizar las instalaciones, mejorar la distribución de las personas privadas de la libertad y revisar el uso de la prisión preventiva como parte de las medidas para atender las condiciones penitenciarias.

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