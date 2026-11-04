Trump le da la razón a JD Vance: reconoce que guerra con Irán provocó derrota republicana

Los demócratas ganaron en las elecciones intermedias. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la guerra con Irán fue uno de los principales factores detrás de la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, celebradas el martes 3 de noviembre.

El mandatario estadounidense le dio la razón a su vicepresidente, JD Vance, quien atribuyó los resultados electorales al conflicto con Irán. Trump explicó que la guerra provocó un aumento temporal en los precios de la gasolina, lo que afectó a los estadounidenses.

Trump admite impacto de la guerra con Irán en las elecciones

Durante un encuentro con periodistas, Trump fue cuestionado sobre las declaraciones de JD Vance y si compartía su postura respecto a las causas de la derrota republicana.

“Creo que en gran medida es cierto, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo”, respondió el presidente estadounidense.

La declaración se produjo después de que el Partido Demócrata recuperara el control de la Cámara de Representantes y del Senado, en unos comicios que representaron un revés para los republicanos.

Los resultados dejaron a la oposición demócrata con el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Aumento del costo de vida y guerra con Irán marcaron el voto

El impacto económico del conflicto también estuvo presente entre las preocupaciones de los ciudadanos que acudieron a votar.

De acuerdo con testimonios recabados por la agencia AFP durante la jornada electoral, numerosos estadounidenses señalaron dos factores que influyeron en su decisión:

El aumento del costo de vida, que afecta los gastos diarios.

La guerra con Irán, cuyo impacto económico generó preocupación entre los votantes.

Entre ellos estuvo Gabrielle Schlueter, una mujer jubilada de 69 años, residente de Georgia, quien cuestionó los beneficios del conflicto.

“El hecho de que se esté en plena guerra no aporta prácticamente ninguna ventaja”, declaró.

¿Qué pasará con la guerra entre Estados Unidos e Irán?

Tras los resultados electorales, permanece la incertidumbre sobre la estrategia que seguirá Donald Trump frente a Irán.

El presidente estadounidense ha expresado su deseo de poner fin a la guerra, pero también ha lanzado amenazas contra la república islámica.

Por ahora, queda por conocer cómo influirá el resultado de las elecciones de mitad de mandato en las próximas decisiones de su administración respecto al conflicto.

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