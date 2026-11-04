Caso Vadhir Derbez: exigen cita con titular de FGR por presunta violación

Vadhir Derbez habló en mayo sobre la denuncia y negó las acusaciones. Foto: AFP

El despacho Vega Mac Gregor Arellano convocó a medios de comunicación para este jueves 5 de noviembre con el propósito de presentar una solicitud de reunión con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, relacionada con la denuncia contra Vadhir Derbez por el presunto delito de violación.

A través de un comunicado compartido en su cuenta de X, el despacho de abogados señaló que emitió la convocatoria “en su carácter de representante legal de una víctima”, cuya identidad no reveló.

“La solicitud tiene como propósito expresar el interés de la representación legal en que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género, y que se garantice el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia, con respeto a los derechos de todas las personas involucradas”, mencionó el documento.

De la misma manera, un colectivo de mujeres que acompaña a la persona denunciante compartirá su posicionamiento sobre el caso.

De acuerdo con la publicación, la convocatoria está programada para este jueves 5 de noviembre, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la FGR, ubicadas en la calle Doctor Velasco, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Convocatoria a medios de comunicación pic.twitter.com/eCroDjXRZ5 — Vega Mac Gregor Arellano (@VMA_abogados) November 4, 2026

¿Qué se sabe de la denuncia contra Vadhir Derbez?

En mayo pasado, Vadhir Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez, habló públicamente de la denuncia presentada en su contra por el presunto delito de violación. De acuerdo con la información que se dio a conocer entonces, la denunciante sería una modelo estadounidense de 19 años.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, en la que estuvo acompañado de su equipo legal, el actor negó las acusaciones y aseguró que se trataba de un intento de extorsión. Según su versión, le exigieron 350 mil dólares para evitar acciones legales.

También informó que la denuncia fue presentada el pasado 2 de abril y se hizo pública el 6 de mayo.

“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, declaró Vadhir Derbez en aquel momento.

Durante la entrevista, confirmó que conoce a la denunciante, pues participó en una grabación relacionada con uno de sus proyectos.

Sin embargo, negó haber estado a solas con ella en algún momento del rodaje y aseguró que existen múltiples testigos.

Por otro lado, la representación legal de Vadhir Derbez dijo sospechar de la posible existencia de una red de delincuencia organizada con presuntos vínculos colombianos y mexicanos.

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