¿Puede una mayoría demócrata recuperar el TPS para quienes perdieron la protección en EE. UU.?

La victoria demócrata abre interrogantes sobre el futuro del TPS Foto: Cuartoscuro

El triunfo demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes abre una nueva oportunidad para discutir alternativas migratorias para quienes perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS). Con el control del Congreso, el partido tendrá más herramientas para impulsar propuestas y negociar cambios con el gobierno de Donald Trump, tras los resultados de las elecciones EE. UU. 2026.

Una de las posibilidades sería crear una vía hacia la residencia permanente para determinadas personas que tuvieron esa protección. Ya existe un antecedente: la American Dream and Promise Act de 2025, una propuesta de regularización que todavía no se ha convertido en ley.

La discusión llega mientras algunos venezolanos podrían recuperar el TPS por otra vía: los tribunales. La decisión del Noveno Circuito abrió esa posibilidad. Sin embargo, el avance judicial no debe confundirse con el restablecimiento efectivo de todas las protecciones ni con un beneficio derivado de las elecciones.

Elecciones 2026: ¿cómo beneficiaría una mayoría demócrata a quienes perdieron el TPS?

El principal beneficio potencial sería impulsar una solución para quienes dejaron de contar con esa protección, en lugar de limitar la discusión a nuevas prórrogas. La mayoría demócrata tendrá más capacidad para promover su agenda, aunque necesitará negociar con la Casa Blanca para convertir sus propuestas en ley.

Para quienes dependían del TPS, la diferencia importa: el programa protege de la deportación y permite obtener autorización de empleo durante su vigencia, pero no conduce por sí mismo a la residencia permanente, según explica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Una reforma podría ofrecer una opción más estable. Sin embargo, tendría que establecer expresamente quiénes pueden solicitarla, incluidas las fechas y condiciones que permitirían participar a personas que ya perdieron el TPS. El antecedente de la American Dream and Promise Act muestra que esos requisitos son decisivos para determinar su alcance.

¿Qué está pasando con el TPS para venezolanos?

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una solicitud del gobierno de Trump para mantener suspendida una orden de un tribunal de distrito favorable a los beneficiarios venezolanos. La resolución representa un avance en la disputa por las decisiones que pusieron fin a sus protecciones migratorias, de acuerdo con el comunicado de la ACLU del Norte de California.

A pesar de esto, es necesario distinguir entre el rechazo de una suspensión y el restablecimiento efectivo de todas las protecciones.

Tampoco se trata de una solución definitiva para todas las personas que perdieron el TPS. El litigio se refiere a las medidas aplicadas a venezolanos y no devuelve automáticamente la protección a ciudadanos de otras nacionalidades.

Por eso, el frente judicial y el legislativo deben analizarse por separado: uno revisa la legalidad de decisiones del gobierno; el otro podría crear nuevas opciones migratorias mediante una reforma.

¿Qué propuesta podría dar residencia a personas que tuvieron TPS?

La American Dream and Promise Act de 2025, identificada como H.R. 1589, fue presentada por la representante demócrata Sylvia García el 26 de febrero de 2025. Es una iniciativa legislativa, no una ley vigente.

El proyecto contempla conceder la residencia permanente a determinadas personas vinculadas al TPS o a la Salida Forzosa Diferida (DED), siempre que cumplan las condiciones previstas. Su alcance depende de fechas de elegibilidad y otros requisitos; no plantea regularizar automáticamente a todas las personas que perdieron alguna de esas protecciones.

Según el resumen legislativo de la propuesta, determinadas solicitudes tendrían que presentarse dentro de los tres años posteriores a una eventual promulgación. Ese periodo no está abierto actualmente: forma parte de un proyecto que todavía no es ley.

La iniciativa sirve como antecedente de una alternativa que podría discutirse. No significa que el nuevo Congreso ya haya aprobado la residencia ni que una futura reforma conservará los mismos requisitos.

¿El Congreso puede devolver el TPS a quienes lo perdieron tras las elecciones 2026?

La victoria demócrata no reactiva por sí sola el programa. Bajo las reglas actuales, corresponde al secretario de Seguridad Nacional designar países para el TPS cuando existen condiciones que impiden el regreso seguro de sus ciudadanos, como conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias y temporales, según USCIS.

Los tribunales pueden revisar si las decisiones del gobierno se ajustaron a la ley, como ocurre en el litigio venezolano. El Congreso, por su parte, puede discutir reformas para modificar el marco legal o crear opciones de regularización. Son facultades distintas.

Recuperar temporalmente el TPS tampoco equivale a obtener la residencia. Una resolución favorable podría devolver determinadas protecciones mientras continúa la disputa judicial, pero no sustituye una vía de permanencia legal.

¿Qué obstáculos enfrentaría una reforma para exbeneficiarios del TPS?

El principal límite será la negociación con Trump. Aunque los demócratas controlen ambas cámaras, el presidente conserva la posibilidad de vetar iniciativas.

También importará quién queda incluido. Una propuesta puede beneficiar a personas que tuvieron TPS en una fecha determinada y dejar fuera a otras, como muestran las condiciones de la H.R. 1589.

Para quienes perdieron la protección, la mayoría demócrata representa una oportunidad política, no un cambio inmediato de estatus. El beneficio dependerá de que se apruebe una medida que los incluya expresamente; mientras tanto, el posible regreso del TPS para venezolanos sigue un camino judicial independiente.

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