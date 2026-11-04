Randy Villegas: el hijo de inmigrantes que rompió pronósticos y llega al Congreso

Villegas derrotó a Valadao, quien lideró el distrito 22 por 12 años. Foto: AFP

El demócrata Randy Villegas ganó el escaño del Distrito 22 de California en las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Con ese triunfo, este hijo de inmigrantes mexicanos y maestro de un colegio comunitario llegará a la Cámara de Representantes, según la agencia AP.

Su victoria tuvo un peso especial, porque el demócrata derrotó a David Valadao, uno de los republicanos que más veces había resistido en territorio difícil dentro de California. Además, lo hizo en el Valle Central, una región agrícola donde dos de cada tres votantes son hispanos y donde el desgaste del gobierno de Donald Trump se sintió con fuerza en el último año.

Así, el resultado en este distrito se convirtió en uno de los ejemplos más claros del cambio en el voto latino de esta elección, y también en la historia de un candidato que en menos de un año pasó de ser casi desconocido a ganar uno de los escaños más disputados del país.

¿Quién es Randy Villegas?

Villegas tiene 31 años, creció en Bakersfield y vive en Visalia con su esposa. Sus padres emigraron de México, su padre de Michoacán y su madre de Guerrero, y se establecieron en Bakersfield en 2003, de acuerdo con KGET. Además, es copropietario del taller mecánico que abrió su padre.

Su historia personal fue una parte central de su campaña, porque creció en una familia que dependió de los programas sociales que después defendió como candidato. “Crecí con Medicaid. Crecí con los programas de desayuno y almuerzo gratuitos”, dijo durante la contienda.

Formación: estudió en la Universidad Estatal de California en Bakersfield y después obtuvo una beca para la Universidad de California en Santa Cruz

estudió en la Universidad Estatal de California en Bakersfield y después obtuvo una beca para la Universidad de California en Santa Cruz Trabajo: es maestro de ciencias políticas en College of the Sequoias, un colegio comunitario del Valle Central

es maestro de ciencias políticas en College of the Sequoias, un colegio comunitario del Valle Central Experiencia política: fue electo dos veces al consejo escolar de Visalia, donde es el único demócrata

De aspirante poco conocido a ganador de la primaria

Antes de enfrentar a Valadao, Villegas tuvo que superar a su propio partido. En la primaria de junio, el comité de campaña de los demócratas en la Cámara respaldó a la asambleísta Jasmeet Bains, una médica de perfil moderado. Sin embargo, Villegas terminó en primer lugar con más de 32% de los votos y avanzó a la elección general junto con Valadao, mientras que Bains quedó fuera de la contienda, según CalMatters.

Ese triunfo llegó a pesar de que grupos externos gastaron más de 2.2 millones de dólares en su contra en el último mes de la primaria. Por eso, CalMatters lo describió como un candidato que pasó de ser “un don nadie político” a un aspirante con posibilidades en menos de un año. Durante la campaña recibió el apoyo del senador Bernie Sanders y de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, y aseguró que no aceptaba dinero de comités de empresas.

This victory belongs to the voters, hundreds of volunteers, tens of thousands of grassroots donors, and working families who believed we could build something better together. Central Valley, we're going to Washington – together! pic.twitter.com/SOJi1BhnrZ — Randy Villegas (@Villegas_CA22) November 4, 2026

¿Por qué sorprendió la derrota de David Valadao?

Valadao, un productor de lácteos de familia emigrada de las islas Azores, representó a la zona durante más de 12 años. Ganó el escaño en 2012, lo perdió en 2018 y lo recuperó en 2020, casi siempre en distritos donde los demócratas tenían más votantes registrados. También fue uno de los 10 republicanos que votaron a favor del juicio político contra Trump en 2021. En septiembre, el propio Valadao confiaba en repetir: “He ganado en este tipo de contiendas. Puedo volver a ganar”.

Esta vez, en cambio, la diferencia fue amplia. Con 57% de los votos contados, hasta las 6:00 p.m. (ET), Villegas sumaba 66.4% contra 33.6% de Valadao, una ventaja con la que AP lo declaró ganador, aunque el conteo sigue abierto. El resultado llamó la atención porque la contienda se consideraba un empate técnico y fue una de las cinco más caras del país, con más de 25 millones de dólares en publicidad gastada o reservada entre ambos partidos.

A eso se sumó un cambio en el mapa. La redistritación impulsada por el gobernador Gavin Newsom, que los votantes aprobaron en 2025, hizo el distrito más favorable para los demócratas, que pasaron a tener una ventaja de 16 puntos en el registro de votantes. Aun así, el margen superó con creces lo que se esperaba de una contienda considerada empate técnico, frente a un republicano que había sobrevivido a condiciones parecidas en elecciones anteriores.

¿Qué pesó en un distrito agrícola de mayoría latina?

El Distrito 22 forma parte del cinturón agrícola del Valle Central, con huertos de almendros, maizales y lecherías. Además, tiene una de las tasas de inscripción en Medicaid más altas del país, y ese fue uno de los temas centrales de la campaña. Villegas acusó a Valadao de apoyar la ley fiscal de Trump, que recorta más de un billón de dólares en salud y asistencia alimentaria en una década. De hecho, los demócratas calcularon que hasta 57,000 personas del distrito podrían perder su cobertura médica, aunque Valadao sostuvo que esas cifras estaban exageradas.

Mientras tanto, el ánimo de los votantes latinos cambió en todo el país. Una encuesta de AP-NORC encontró que la aprobación de Trump entre los adultos hispanos cayó 18 puntos entre marzo de 2025 y julio de 2026, el doble que entre el total de adultos del país. Esa caída coincidió con un momento en que la aprobación del presidente llegó a mínimos, y los votantes del Valle mencionaron como principales molestias el alza en el costo de la gasolina, los fertilizantes y la comida.

¿Qué significa su llegada para las familias trabajadoras del campo?

Villegas asumirá el cargo el 3 de enero de 2027, cuando inicia el nuevo Congreso, y llegará con promesas que tocan de cerca a las familias inmigrantes del Valle. Durante la campaña, se comprometió con estas posturas:

Fondos para ICE: no apoyaría más dinero para ICE ni para el Departamento de Seguridad Nacional sin “reformas serias”

no apoyaría más dinero para ICE ni para el Departamento de Seguridad Nacional sin “reformas serias” Operativos migratorios: respalda prohibir que los agentes de ICE oculten el rostro durante los operativos y apoyaría procesar a quienes violen la Constitución

respalda prohibir que los agentes de ICE oculten el rostro durante los operativos y apoyaría procesar a quienes violen la Constitución Centros de detención: quiere que el Congreso regule los centros privados, como el de la empresa CoreCivic en el condado de Kern, porque considera que ninguna empresa debería lucrar con la separación de familias

quiere que el Congreso regule los centros privados, como el de la empresa CoreCivic en el condado de Kern, porque considera que ninguna empresa debería lucrar con la separación de familias Salud: apoya un sistema de seguro médico universal, conocido como “Medicare para todos”

Sin embargo, un solo legislador no puede cambiar por su cuenta las leyes migratorias ni el presupuesto de ICE, que cuenta con recursos ya aprobados, como el paquete de 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria que el Congreso aprobó en junio.

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