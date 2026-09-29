¿De qué trata “NAZA”? El documental que aborda las operaciones de Israel en Gaza y se podrá ver gratis

El documental ya se estrenó. Foto: IMDB

“NAZA” es un documental de investigación que aborda las operaciones militares de Israel en Gaza y los sistemas utilizados para seleccionar objetivos, a partir de testimonios de integrantes de las fuerzas armadas y de inteligencia israelíes.

La película fue dirigida por los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes también estuvieron detrás de “No Other Land”, documental que ganó el Óscar a Mejor Documental en 2025 junto con sus codirectores palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal.

¿De qué trata el documental “NAZA”?

Filmado durante la noche desde las azoteas de Tel Aviv, “NAZA” examina las consecuencias de las operaciones militares israelíes sobre la población civil palestina y los mecanismos empleados para determinar objetivos de ataques en Gaza.

El documental incorpora entrevistas con 24 integrantes de los servicios de inteligencia y del ejército israelí, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

La investigación cinematográfica se construyó a partir de reportajes publicados entre 2023 y 2025 por “The Guardian”, la revista israelí-palestina +972 Magazine y el medio en hebreo Local Call.

De acuerdo con la prensa local, su título hace referencia a un acrónimo utilizado dentro del ámbito militar israelí para señalar una estimación de las víctimas civiles que podrían morir durante un ataque aéreo.

Harry Davies, corresponsal de investigación de “The Guardian” y uno de los productores de “NAZA”, señaló que la película está basada en un trabajo periodístico desarrollado durante tres años.

“NAZA se basa en un periodismo riguroso publicado durante los últimos tres años”. Harry Davies, corresponsal de investigación de “The Guardian”

El productor también destacó que el proyecto busca trasladar esa investigación al lenguaje cinematográfico.

Yuval Abraham explicó a su medio de prensa, que el documental surgió de la intención de examinar los mecanismos detrás de las muertes de civiles palestinos y generar una discusión pública sobre las acciones del gobierno israelí.

“Hicimos esta película para generar un debate público sobre las acciones del gobierno en Gaza”, señaló Abraham.

El cineasta también afirmó que los testimonios obtenidos representan una oportunidad para abordar públicamente aspectos de la guerra que, según su planteamiento, no son discutidos ampliamente dentro de la sociedad israelí.

¿Cuándo se estrena NAZA?

“NAZA” se estrenó en cines ayer, 28 de septiembre; anteriormente tuvo su debut en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió el Premio Especial del Jurado. A partir de noviembre, el documental podrá verse gratis en la plataforma de “The Guardian”.

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