Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón por presunta relación con la muerte de Julián Figueroa

Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Foto: Cuartoscuro

Maribel Guardia inició un nuevo proceso legal contra su exnuera, Imelda Garza Tuñón, tras acusarla de estar vinculada con la muerte de su hijo, Julián Figueroa, y por presuntos delitos contra la salud.

Alonso Beceiro, abogado de la actriz, explicó que la denuncia busca que las autoridades investiguen la posible obtención y suministro de medicamentos controlados, así como si estos hechos pudieran tener alguna relación con el fallecimiento del cantante.

¿Por qué Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón de estar relacionada en la muerte de Julián Figueroa?

El nuevo proceso legal ocurre después de las declaraciones que Imelda Garza Tuñón realizó en el podcast “Mesa Cero”, donde confesó que le mentía a la psiquiatra para conseguir medicamentos y posteriormente dárselos a Julián.

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra. Yo iba y le decía los síntomas y me daba pastillas, entonces se las tomaba Julián”. Imelda Tuñon, actriz

La joven explicó que Julián tenía problemas para dormir y que sus propios psiquiatras no querían recetarle algunos de esos medicamentos. Por ello, según su relato, ella acudía con otra especialista y obtenía las recetas a su nombre para después darle los fármacos a Julián.

Ante esto, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, informó a la prensa local que la costarricense inicio un nuevo proceso legal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,por su presunta participación en el homicidio de Julián Fuigueroa; así como delitos contra la salud.

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud, para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel”. Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia

Según Beceiro, se busca investigar la presunta obtención ilícita de medicamentos controlados mediante engaños a profesionales de la salud y el supuesto suministro de estos fármacos a Julián Figueroa.

De acuerdo con las declaraciones del representante legal, en caso de que Imelda Garza fuera encontrada responsable de los delitos que se investigan, podría enfrentar una pena superior a 30 años de prisión.

¿De qué murió Julián Figueroa?

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años, en la Ciudad de México; en ese momento, Maribel Guardia informó que su hijo había sido encontrado inconsciente en su habitación. La actriz señaló que los servicios de emergencia acudieron al domicilio y que no había signos de violencia.

El parte médico referido públicamente por Guardia estableció como causa de muerte un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Por ahora, esa es la causa de muerte que fue comunicada públicamente en 2023. La nueva denuncia de Maribel Guardia busca que la Fiscalía determine si existen otros elementos que deban investigarse en relación con el fallecimiento de su hijo.

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