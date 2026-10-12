Britney Spears lanza “She’ll Never Be Me”, canción con Justin Timberlake que quedó olvidada por 25 años

Britney Spears publicó este viernes 9 de octubre una colaboración inédita con Justin Timberlake, titulada “She’ll Never Be Me“, que fue grabada originalmente para el álbum “Britney” en 2001, y que quedó olvidada por 25 años, de acuerdo con la revista Variety.

El lanzamiento de esta canción es un adelanto de la edición especial por el 25 aniversario del disco, que saldrá a la venta el próximo viernes 6 de noviembre.

Una canción de cuando Britney Spears y Justin Timberlake estaban juntos

“She’ll Never Be Me” es un sencillo compuesto por Britney Spears y Justin Timberlake cuando aún eran pareja; y contaron con la participación de Bradley Daymond y Alex Greggs, productores que colaboraban habitalmente con NSYNC bajo el nombre de Riprock ‘n’ Alex G.

La canción apareció sin previo aviso en Spotify y YouTube el pasado viernes sin previo aviso, pues la cantante no compartió adelante alguno en su sitio web o en sus redes sociales, ni a través de un comunicado de prensa.

El único adelanto de la canción inédita se hizo a través de Facebook, en donde dio a conocer que “She’ll Never Be Me” es solo una de las cinco pistas inéditas para el 25 aniversario del álbum “Britney”, junto a las siguientes canciones:

“Am I a Sinner”

“When I Say So”

“My Big Secret”

“Right Now (Taste the Victory)” Esta será una versión completa del tema utilizado en un anuncio de Pepsi de 2002



¿Qué dice “She’ll never be me”?

“She’ll Never Be Me”, canción que ya está disponible en plataformas digitales, es un tema pop que dura poco más de tres minutos. Esto dice su letra:

Sabes que soy única en mi especie

Chico, ¿qué es esto que veo?

Tu chica, se parece tanto a mí

Rubia y vestida a la perfección

Dime, ¿cómo puede ser esto?

¿Sabe ella que yo fui quien solía encenderte?

Pero no quieres hablar de ello

Bueno, crees que puedes encontrar a alguien que ocupe mi lugar,

te preguntas por qué ella no hace las cosas que yo hago

Y no puedes negar que dondequiera que vas ves mi rostro,

oyes mi nombre y eso te carcome por dentro

Sabes que soy única en mi especie

Nunca habrá otra como yo

No puedes sacarme de tu mente

Estás perdido en tu propia fantasía

Y cuando miras a mis ojos,

¿te cuesta darte cuenta de que ella nunca será yo?

¿Por qué no puedes verlo, chica? No tiene identidad

Cada vez que él te toca en realidad está pensando en mí

¿Sabes que yo fui quien solía encenderlo?

Pero no quieres hablar de ello

Bueno, crees que puedes encontrar a alguien que ocupe mi lugar

Y te preguntas por qué ella no hace las cosas que yo hago

Y no puedes negar que dondequiera que vas ves mi rostro,

oyes mi nombre y eso te carcome por dentro

Sabes que soy única en mi especie

Nunca habrá otra como yo

No puedes sacarme de tu mente

Estás perdido en tu propia fantasía

Y cuando miras a mis ojos,

¿te cuesta darte cuenta de que ella nunca será yo?

Sabes que soy única en mi especie

Nunca habrá otra como yo

No puedes sacarme de tu mente

Estás perdido en tu propia fantasía

Y cuando miras a mis ojos,

¿te cuesta darte cuenta de que ella nunca será yo? Britney Spears

Lo primero de Britney Spears desde 2023

La revista Rolling Stone destacó que, aunque las canciones se grabaron hace 25 años, estos son los primeros sencillos publicados por Britney Spears desde “Mind Your Business“, su colaboración de 2023 con Will.I.Am.

Cabe señalar que “La Princesa del Pop” declaró en 2024 que nunca volvería a la industria musical, afirmando también que no volvería a presentarse en los escenarios de Estados Unidos (EE.UU.).

Britney Spears fue liberada en 2021 de una tutela legal que duró 13 años, recuperando así el control total sobre su vida personal y sus finanzas. Desde entonces, ha mantenido un perfil público bajo, aunque ocasionalmente publica declaraciones y videos bailando que han suscitado preocupación entre algunos observadores sobre su bienestar.

En mayo, la artista se declaró culpable de un delito menor por conducir bajo los efectos de drogas y alcohol, evitando así la cárcel. Había sido detenida inicialmente el 4 de marzo en el condado de Ventura, California.

La Patrulla de Caminos de California efectuó la detención en la noche y ella fue fichada a primera hora de la mañana siguiente. Cinco semanas después de su arresto, Spears ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento, pero abandonó las instalaciones la semana pasada, apenas unos días antes de su audiencia de lectura de cargos.

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