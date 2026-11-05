Orquesta Mondragón celebrará 50 años en la CDMX con Rubén Albarrán y más sorpresas

Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón regresan a México | Foto: Especial

La Orquesta Mondragón festejará su 50 aniversario de trayectoria artística el próximo 12 de noviembre con un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde la agrupación española se presentará junto a invitados especiales como Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba.

El vocalista y actor Javier Gurruchaga compartió en exclusiva con Unotv.com sobre los detalles de esta fecha y detalló el cariño mutuo entre su propuesta escénica y la cultura popular de la capital del país.

El reencuentro de la Orquesta Mondragón con México

El vínculo entre la banda ibérica y el público nacional comenzó formalmente en 1982 durante la promoción del disco “Bon voyage” (1980). El proyecto musical consolidó una estrecha relación artística a través de giras frecuentes y grabaciones locales a partir de 2006.

El fundador de la agrupación destacó la afinidad natural entre ambas naciones mediante la sátira, el Día de Muertos y la fiesta popular. La calidez del público azteca marcó la memoria del conjunto desde sus primeras visitas a la capital.

“México es una parte fundamental de nuestra carrera. Siempre han sido canciones que han tenido mucho que ver también con la forma de ser y del humor mexicano”. Orquesta Mondragón

El artista español guarda recuerdos entrañables de sus grabaciones en estudios capitalinos junto a productores locales. El músico cantó incluso versiones en inglés de piezas emblemáticas como “Caperucita feroz” durante aquella primera etapa ochentera.

Cabe destacar que la Orquesta Mondragón visitó México por última vez el pasado 17 de marzo de 2019. “Teníamos en deuda casi 7 años que no volvíamos por México, por la pandemia se hizo imposible y ahora volvemos“, celebró.

Rubén Albarrán y más estrellas invitadas para celebrar 50 años

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris no solo recibirá a la Orquesta Mondragón, sino que la banda contará con los siguientes invitados especiales:

Los K’Comxtles

Rubén Albarrán (vocalista de Café Tacvba)

El Gato Rockabily

Jaime López

Sergio Arau (vocalista de Botellita de Jerez)

El espectáculo ofrecerá dos horas completas de música ejecutada rigurosamente en directo para disfrute de la audiencia. El líder de la banda descartó trucos digitales o pistas pregrabadas durante la velada conmemorativa.

“Nosotros hemos de reivindicar que cantamos en vivo, en directo. No hay trampa ni cartón, no hay efectos especiales”. Javier Gurruchaga

Gurruchaga también reconoció que, a lo largo de su vida, se ha hecho cercano a la cultura mexicana e hizo amigos mexicanos durante los últimos 50 años que le han apoyado en distintos ámbitos de su trayectoria.

Amor por el cine nacional y las calles del Centro Histórico

La pasión del cantante por la cultura mexicana abarca su participación como actor en filmes locales como la cinta biográfica “Cantinflas“. El rodaje de aquel largometraje se llevó a cabo precisamente dentro del mismo Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

“Es un sitio donde yo hasta rodeé una participación mía en la película ahí se rodó curiosamente esa secuencia y tengo un gran recuerdo”. Javier Gurruchaga

El artista donostiarra disfruta habitualmente proyecciones de la Época de Oro en las salas de la Cineteca Nacional. La obra cinematográfica de realizadores como Luis Buñuel, Luis Alcoriza y Emilio “El Indio” Fernández nutre su propia visión teatral.

El amor por las letras antiguas convierte las librerías de Donceles en su escala obligada durante cada visita a la Ciudad de México, pues el intérprete confesó que disfruta recorrer con entusiasmo los estantes antiguos en búsqueda de joyas literarias clásicas ilustradas.

El intérprete acostumbra desayunar en el café “El Popular” en la calle de 5 de Mayo y, adicionalmente, encarga sus atuendos escénicos con los sastres artesanales de la avenida República de Brasil.

“Han sido años duros y por eso tiene mucho más valor importante este concierto, porque la Mondragón vuelve con ganas, con ganas de vivir y vuelve a México el 12 de noviembre”.

El espectáculo del próximo 12 de noviembre representará una celebración por la vida y la permanencia de la música en vivo. Javier Gurruchaga invitará a sus seguidores a entonar himnos inmortales como Imagine de John Lennon en una velada entrañable.

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